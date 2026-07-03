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Две трети квалифицированных синих воротничков при трудоустройстве согласны пройти собеседование с ИИ-агентом вместо рекрутера

62% представителей рабочих и производственных специальностей готовы пройти собеседование с ботом или искусственным интеллектом при трудоустройстве, кроме того, 68% хотели бы применять ИИ-технологии и для своих рутинных задач. К таким выводам пришли эксперты Восточной горнорудной компании (ВГК), производителя энергетических марок угля. На предприятии изучили мнения квалифицированных синих воротничков на старте запуска собственного ИИ-агента, закрывающего вакансии рабочих на Сахалине под ключ.

Онлайн-опрос проводился 19-29 мая 2026 г., участие приняли 1063 представителя рабочих и производственных специальностей из разных регионов России.

Бот на базе искусственного интеллекта был создан в партнерстве с компанией «Операционное совершенство» (OES). К примеру, в ВГК принят водитель бульдозера, получивший оффер практически без участия человека.

«Рекрутер создает вакансию и подключает ИИ-агента. Дальше бот действует сам: отбирает подходящих кандидатов, связывается с ними в мессенджере, проводит первичный скрининг и онлайн-интервью, где оценивает компетенции человека и его опыт. Также искусственный интеллект инициирует проверку службы безопасности, готовит отчет по кандидату и финальное решение. Если кандидат подходит — ИИ делает оффер. Участие живого рекрутера на всех этапах занимает менее пяти минут. ИИ-агент работает со специальной базой резюме ВГК, ищет информацию в открытых источниках, в скором времени мы планируем подключить его к социальным сетям, а также расширить функционал. Например, бот без участия человека будет направлять на медосмотр, покупать билеты на Сахалин и полностью сопровождать кандидата до момента трудоустройства», — сказал Кирилл Харланов, руководитель проектов в компании «Операционное совершенство».

Пока при помощи ИИ-агента ВГК нанимает водителей карьерных самосвалов и бульдозеров, но до конца года намерена масштабировать поиск и отбор кандидатов на все рабочие специальности.

В компании отмечают, что подобные решения на рынке есть, однако обычно боты выполняют одну или несколько узких задач: например, помогают сделать первичный отбор кандидатов или назначить интервью. ВГК и «Операционное совершенство» (OES) смогли автоматизировать процесс целиком, что позволяет закрывать вакансии быстрее, так как исключает географические ограничения.

«Хорошие рабочие руки (опытный сварщик, аккуратный разнорабочий, ответственный водитель погрузчика) на рынке труда — дефицит. Такие специалисты редко находятся в активном поиске работы больше пары дней, и если упустить момент в первые часы после публикации резюме, есть риск, что выбирать будет не из кого и поиск сотрудников затянется. Поэтому в синеворотничковом найме скорость реакции — это не просто преимущество, а базовое условие для закрытия вакансии. Золотой стандарт для синих воротничков — это первый контакт (звонок или сообщение в мессенджер) в течение 15–30 минут после отклика в рабочее время. Вечерний отклик должен быть обработан в первые два часа утром следующего дня. Если же контакт отложен более чем на 24 часа, конверсия в выход на работу падает на 50–70%. Автоматизация помогает нивелировать эту проблему, ведь бот может проводить собеседования круглосуточно и моментально давать обратную связь», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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Как показал опрос, который провели эксперты ВГК, соискателей такой технологичный подход не пугает. В частности, 18% опрошенных россиян, имеющих рабочую или производственную специальность, однозначно за собеседования с нейросетевыми агентами, потому что уверены — ИИ оценивает соискателя более честно и непредвзято. Еще 44% скорее согласны на такой формат — но при условии, что он ускорит выход на работу.

Однозначно не готовы собеседоваться с ИИ-агентом при трудоустройстве только 12% синих воротничков — так как считают этот метод слишком формальным и ограниченным. Оставшиеся 26% скорее склонны отказаться от интервью с ИИ, потому что их настораживает сама технология.

В целом же половина опрошенных рабочих (51%) с позитивом относятся к нейросетям и ИИ-агентам, еще треть (36%) — нейтрально. Более того: 13% признались, что и сами уже применяют нейросети для некоторых профессиональных задач, а еще 68% хотели бы иметь такой инструмент, если ИИ будет применим к их деятельности. Лишь 19% отметили, что не используют ИИ для работы и в целом не интересуются этой темой.

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Водитель бульдозера Иван Василенко, трудоустроенный в ВГК, отмечает, что впервые нашел работу с помощью ИИ-агента. «Сначала отнесся к боту с недоверием, но процесс найма прошел быстро и просто. Я уже приступил к работе в компании. Рекомендую соискателям не бояться технологий, они упрощают нашу жизнь», — сказал Иван Василенко.

«Современные синие воротнички — это зачастую технологически подкованные люди, которые понимают и ценят возможности автоматизации и ИИ-решений в самых разных сферах, в том числе — и в рамках своей работы. И компании, которые уже успешно применяют передовые технологии на практике, в глазах таких соискателей выглядят более привлекательными и перспективными для дальнейшей карьеры. Более того найм с ИИ — это найм без предрассудков, максимально объективный, что позволяет лучше, качественные и быстрее подбирать сотрудников», — отметила Анна Демешкина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ВГК.

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