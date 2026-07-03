CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

АО «ГЛОНАСС» и Ассоциация «НАС» запустят механизм сбора обратной связи для развития беспилотной авиации

АО «ГЛОНАСС» и Ассоциация эксплуатантов и производителей автономных систем «Национальные автономные системы» («НАС») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ направлен на совершенствование и ускорение нормативно-правового регулирования при внедрении технологических решений и поддержку инициатив отечественных производителей беспилотных воздушных судов. Подписание состоялось в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Стороны сформируют канал оперативного получения обратной связи от профессионального сообщества для выработки консолидированных позиций по ключевым вопросам отрасли. Ассоциация «НАС» будет аккумулировать предложения предприятий, направлять инициативы и предлагать решения, в том числе касающиеся развития единой системы идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», программы стратегического планирования и обеспечения полного жизненного цикла беспилотных систем.

«Заключенное соглашение задает четкий механизм взаимодействия, объединяет нас в задаче по ускорению перехода от экспериментов к промышленной эксплуатации гражданской беспилотной авиации. Сегодня совместно с отраслевыми компаниями и с учетом позиции профессионального сообщества формируется национальная экосистема автономного транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Для нас важно, чтобы каждое внедряемое технологическое решение помогало шаг за шагом преодолевать конкретные барьеры бизнеса и государства, на пути к эффективному внедрению беспилотников», — отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Ассоциация «НАС» выступит отраслевой площадкой для сбора и консолидации позиций участников рынка, подготовки заключений на проекты нормативных актов и инициирования изменений в законодательство.

«Для нас важно, чтобы у предприятий отрасли был прямой канал с такими ключевыми технологическими компаниями, как оператор «ЭРА-ГЛОНАСС», для информирования и системного продвижения своих инициатив. В рамках соглашения мы готовы проактивно тестировать новые цифровые решений, направлять предложения по корректировке нормативного регулирования, чтобы оно не отставало от темпов внедрения технологий. Это позволит выстраивать работу не эпизодически, а на постоянной основе в интересах всего рынка беспилотных систем», — сказал председатель правления Ассоциации «НАС» Дмитрий Афанасьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов

Согласие с альтернативой: как крупный бизнес обрабатывает персональные данные и что облегчит эту работу

Apple может выпустить пять новых моделей iPhone до середины 2027 года

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще