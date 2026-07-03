500 сотрудников группы RBI начали работу в K-Team HRM от «Корус Консалтинг»

ГК «Корус Консалтинг» завершила первый этап внедрения HRM-платформы K-Team, реализованной на базе «Битрикс24», для девелоперской группы RBI. Проект объединил разрозненные корпоративные сервисы в едином цифровом пространстве для 500 сотрудников, создав основу для дальнейшего масштабирования и автоматизации HR-процессов, совместной работы и передачи проектного опыта компании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

RBI – девелопер с более чем 30-летней историей. Компания строит жилую и коммерческую недвижимость.

Ранее в RBI использовались разрозненные корпоративные решения – база знаний, корпоративный портал, сторонние мессенджеры, почта для коммуникаций. В рамках импортозамещения было принято решение перейти на отечественную платформу и создавать единую цифровую среду для совместной работы сотрудников. В качестве ядра девелопер выбрал «Битрикс24», поскольку платформа позволяет решать базовые задачи, связанные с организацией коммуникаций, работой с документами и управлением проектами. Команда RBI установила и запустила платформу для всех сотрудников своими силами, однако возможностей стандартного «Битрикс24» не хватало для выстраивания полноценного цикла управления персоналом (адаптации, обучения, мотивации и оценки эффективности).

Следующим этапом стала автоматизация HR-процессов с помощью HRM-платформы K-Team, которая дополняет функциональность «Битрикс24» и позволяет создать корпоративный портал с набором инструментов для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника.

Одним из преимуществ создания единой цифровой среды K-Team на базе «Битрикс24» является наличие инструментов для общения внутри платформы – встроенного мессенджера, звонков и видеоконференций. Все встречи автоматически записываются и сохраняются в едином хранилище, а ИИ-ассистент помогает расшифровывать записи и формировать подробные саммари. В отдельном разделе портала собрана информация о первых лицах компании, а в календаре мероприятий – предстоящие корпоративные события и обучение. Кроме того, настроены автоматические почтовые рассылки о предстоящих днях рождения и отчеты по благодарностям.

Одним из самых востребованных стал модуль «Геймификация» – сотрудники выполняют задания, участвуют в корпоративных активностях и мероприятиях, получая за это виртуальную корпоративную валюту, на которую можно купить различный мерч в магазине призов. В системе реализованы два кошелька-счета. На первый ежемесячно автоматически начисляются монеты за стаж и валюта, которую сотрудник получает за задания. Второй – отдельная «копилка ценностей», где коллеги могут перечислять монеты друг другу в качестве благодарности за помощь. На накопленные баллы сотрудники могут купить корпоративный мерч в маркете. Пользоваться модулем начали сразу после старта системы, что подтверждает высокий интерес к игровым механикам в компании.

Сейчас RBI переносит данные в новую базу знаний. В K-Team это не просто архив документов, а полноценная система для накопления и развития экспертизы сотрудников. Регламенты, инструкции и внутренние материалы будут собраны на одном портале, где сотрудники ставят задачи, общаются с коллегами и ведут проекты. Система сохраняет историю изменений материалов базы знаний: все правки документируются, а сотрудники всегда видят актуальную версию. Найти нужный материал помогают теги и фильтры, а разобраться в деталях – глоссарий, в котором собраны основные термины и аббревиатуры, принятые в компании.

Чтобы переход на новую платформу был максимально комфортным K-Team сделали стартовой страницей в браузере, подготовили обучающие гайды-инструкции для сотрудников и отправили информационные рассылки, в которых познакомили команду с новой системой.

«В перспективе мы планируем развивать модули адаптации, обучения и целеполагания – это станет важным шагом для повышения эффективности работы и вовлеченности сотрудников. В числе прочих решаем задачу интегрировать максимальный объем информации о том, что происходит в бизнесе: от статистики использования базы знаний до результатов тестов, от рабочих коммуникаций с внешними контрагентами до реакции на корпоративные новости в ленте. Для нас все это – данные, которые можно анализировать средствами ИИ, чтобы формировать предиктивную аналитику. Это позволит улучшать качество решений и взаимодействия, а также формировать среду непрерывного развития в компании», – сказал Павел Филиппов, вице-президент по корпоративному развитию группы RBI.

«Мы сделали первый шаг к созданию единого цифрового рабочего пространства в компании RBI. Проектные команды сработались на всех этапах: от подготовки и сбора требований до запуска платформы. Вместе мы выбрали стартовый набор разделов и модулей, который закрывает ключевые потребности в коммуникациях и управлении персоналом, а впереди – системное развитие. Модульная архитектура K-Team позволяет подключать новые функции постепенно, без необходимости перестраивать систему, которая уже работает», – сказал Александр Невинчаный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».