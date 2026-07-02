В НГУ создали ИИ-тренера для разговорной практики иностранных языков

Команда стартап-студии Новосибирского государственного университета разработала сервис Talk Tuner — интеллектуального помощника для преодоления языкового барьера. Сервис предлагает пользователям персонализированные тренировки устной речи на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Talk Tuner — участник Платформы университетского технологического предпринимательства федпроекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Решение ориентировано на тех, кто владеет базовой грамматикой и лексикой, но нуждается в регулярной практике для свободного общения.

В основе идеи лежит профессиональный опыт лингвиста Катерины Фомель, чей преподавательский стаж превышает 10 лет. За время работы она заметила, что главная проблема учеников — страх ошибок и стеснение. Существующие зарубежные нейросети часто сложны в оплате из России, а обычные боты не дают подробного разбора ошибок. Talk Tuner создает безопасную среду для тренировок и предоставляет детальную обратную связь.

«Я давно работаю в сфере преподавания иностранных языков, и мне было интересно интегрировать в этот процесс возможности искусственного интеллекта. Мы сфокусировались на самой распространенной проблеме — отсутствии разговорной практики. Проведенные исследования подтвердили актуальность нашего запроса: пользователям важна безопасная среда и качественная обратная связь в удобном формате», — сказала основательница проекта Катерина Фомель.

Сейчас ИИ-тренер реализован в формате чат-бота в Telegram. Механика работы строится на полноценном голосовом диалоге: пользователь отправляет аудиосообщения, а нейросеть отвечает ему голосом на выбранную тему. Тренер не просто поддерживает беседу, но и проверяет правильность речи. ИИ находит грамматические и лексические пробелы, указывая пользователю на ошибки в текстовом виде.

Техническая архитектура сервиса объединяет сразу несколько нейросетей. Для точного распознавания речи человека используется модель Whisper. За генерацию голоса ИИ-тренера отвечает Deepgram TTS API. Логику диалога и проверку ошибок обеспечивает текстовая модель DeepSeek. При этом архитектура позволяет разработчикам менять нейросети в зависимости от учебной задачи.

В стартап-студии НГУ проект прошел путь от идеи до формирования продуктовой модели. Костяк команды составляют представители вуза: основательница Катерина Фомель учится в магистратуре, а менеджер Ксения Михалкина — в бакалавриате НГУ.

Важной вехой развития стало участие в акселераторе Catalyst. Программа помогла команде определить ключевые параметры MVP и приступить к его созданию.

«Изначально у нас была только идея без четкой концепции реализации. Сейчас мы сформировали команду, определили видение продукта и приступили к техническому воплощению MVP. Благодаря анализу рынка мы четко понимаем, какой именно инструмент необходим современному потребителю», — отметила Катерина Фомель.

На текущий момент чат-бот запущен, им пользуются первые тестеры и клиенты, совершены первые продажи. В будущем команда планирует внедрить функцию глубокого анализа произношения, добавить базу видеоуроков, а также выпустить мобильное приложение и веб-версию сервиса.