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В нескольких дачных товариществах Ставрополя и Михайловска улучшили связь

МТС запустила новые базовые станции в нескольких дачных товариществах Ставрополя и Михайловска к летнему сезону. Ставропольцы, которые проводят лето в своих дачных домах или живут там постоянно, теперь будут на связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые базовые станции запущены в СНТ Авиатор вблизи ставропольского аэропорта, в СНТ Радонеж рядом с Михайловском и в садовых товариществах Грушовое, Зори Кавказа и Вольница вблизи Ставрополя. Дачники смогут звонить родным и близким, вызывать оперативные службы, выходить в интернет.

В районе этих дач также находятся популярные у ставропольцев места для отдыха и туризма. Например, экоферма «Трава», озеро Кравцово с плавучим остром и уникальной растительностью. Посетители этих мест также теперь будут на связи.

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Благодаря усилиям инженеров устойчивая сеть МТС на этих территориях появилась впервые. Работа в таких локациях может быть связана с продолжительными процедурами выделения земли, ограниченной сетевой инфраструктурой, потребностью в организации электроснабжения и подъездных путей. При возведении объектов связи в частном секторе и дачных поселках технические специалисты компании смогли решить эти задачи и обеспечили выполнение всех необходимых требований.

«Мы получаем много просьб об улучшении покрытия в этих местах и стараемся находить выходы из сложных инфраструктурных предпосылок, чтобы обеспечить жителей качественной связью. Потому что это не только цифровой комфорт, а залог безопасности населения. Хорошее покрытие сети, например, позволяет оперативно вызвать экстренные службы даже в таких удаленных от крупных населенных пунктов местах», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

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