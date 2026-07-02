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МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Железногорска

МТС совместно с администрацией города Железногорска Курской области развернула сеть бесплатного публичного Wi-Fi из 10 точек доступа. Беспроводной интернет организован для жителей и гостей города в популярных общественных пространствах на центральной улице Ленина, в том числе в одном из любимых мест отдыха курян – парке имени Н.А. Никитина. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть бесплатного Wi-Fi МТС охватила ключевые зоны отдыха и социальной инфраструктуры на протяжении четырех километров: от Дворца культуры горняков и парка имени Н.А. Никитина до остановки «12-й микрорайон». Точки доступа оборудованы на центральной городской площади, в сквере Воинской славы и на Аллее семьи. Горожане смогут бесплатно выйти в сеть в любой момент: на прогулочных дорожках, детских и спортивных площадках, территориях возле социальных учреждений, магазинов и кафе.

Стабильный интернет со скоростью до 50 Мбит/с позволяет комфортно пользоваться цифровыми сервисами, приложениями, мессенджерами, получать и пересылать видео и фото. Радиус действия одной точки доступа составляет 70 метров, одновременно подключиться к каждой могут 25 пользователей. Сеть доступна абонентам всех операторов связи. Для регистрации необходимо пройти простую процедуру авторизации: выбрать «Wi-Fi_Zheleznogorsk», ввести свой номер телефона и поступивший код из SMS.

«Развитие городской цифровой среды – один из наших приоритетов. Мы развернули публичный Wi-Fi на базе собственной оптоволоконной сети, чтобы обеспечить стабильный и скоростной доступ в интернет на главных прогулочных маршрутах Железногорска. Отмечу, что это не единственная точка притяжения для пользователей: ранее в этом году мы организовали бесплатный Wi-Fi в 13 салонах связи МТС в Железногорске, Курчатове и Курске, где доступ в сеть также открыт для всех, независимо от оператора связи», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

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«Благодарю нашего партнера – компанию МТС – за реализацию этого социально значимого проекта. Это важный шаг к созданию цифровой среды, где каждый житель и гость города чувствует себя комфортно. Благодаря вашему участию Железногорск становится еще более технологичным и открытым городом», – сказал глава города Железногорска Александр Михайлов.

Точки доступа оборудованы по следующим адресам: сквер Воинской славы – ул. Ленина, д. 52А; площадь КДЦ «Русь» – ул. Ленина, д. 39; площадь у ТЦ «Европа» – ул. Ленина, д. 57; Аллея поколений – ул. Ленина, д. 73; Аллея им. А.В. Варичева – ул. Ленина, д. 45 и ул. Ленина, д. 53; Аллея семьи – ул. Ленина, д. 41; Дворец горняков – ул. Ленина, д. 11; парк им. Никитина – ул. Октябрьская, д. 57; сквер Воинов-интернационалистов.

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