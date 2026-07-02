МТС подключила к гигабитному интернету еще 64 тыс. домохозяйств в столичном регионе

МТС расширила сеть фиксированной связи в Московском регионе за шесть месяцев 2026 г., обеспечив возможность подключения к гигабитному домашнему интернету 64 тыс. домохозяйств. Благодаря скоростному интернету от МТС доступ к современным цифровым сервисам в столичном регионе сегодня имеют жители более 5,2 млн квартир и частных домов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В январе-июне 2026 года МТС подключила к гигабитному интернету 64 тыс. домохозяйств в Москве и Московской области. Это новые и уже обжитые жилые комплексы, многоквартирные дома, построенные по программе реновации, и индивидуальные жилые дома.

На новостройки пришлось порядка 60% домохозяйств, что соответствует уровню аналогичного периода 2025 г. Так, оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных столичных ЖК, как «Левел Южнопортовая», «Вейв», «Страна.Озерная», «Символ» и других.

Около 20% подключенных домохозяйств расположены в Подмосковье. Доступ к гигабитному интернету расширился в жилищных комплексах в городских округах Мытищи, Красногорск и Жуковский.

«Мы видим, что возможности нашей сети GPON максимально востребованы в Московском регионе, поскольку позволяют пользоваться интернет-сервисами на высоких скоростях с нескольких устройств одновременно без потери качества. Мы продолжим активное развитие сети фиксированной связи, учитывая потребности как жителей новостроек, так и давно построенных домов, коттеджных поселков и индивидуальных домохозяйств, чтобы удовлетворить потребности жителей региона в высокоскоростном и надежном проводном Интернете», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

МТС предоставляет в Московском регионе доступ в интернет по сети GPON на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/с по Wi-Fi. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе превышает 50 тыс. км. Возможность подключиться к ней имеют порядка 94% домохозяйств в Москве и до 70% в Московской области в зависимости от конкретного населенного пункта.