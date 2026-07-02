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ИТ-холдинг «Т1» представил новый продукт для оценки эффективности ИТ-производства

Платформа производства ПО «Сфера» от ИТ-холдинга «Т1» расширяет портфель консалтинговых услуг и выводит на рынок новый продукт — «Экспресс-консалтинг». Решение позволяет получить оценку текущего состояния процессов разработки и управления ИТ в компании, выявить проблемные зоны и подготовить материалы для дальнейших проектов трансформации всего за 30 дней. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

Традиционно переход от обсуждения проекта трансформации к его запуску занимает несколько месяцев из-за высокой загрузки среди команд или обязательств со стороны акционеров и регуляторов. «Экспресс-консалтинг» позволяет компаниям получить структурированный план действий всего за 1 месяц — без потери качества и с учётом всех внутренних и внешних факторов.

В рамках услуги эксперты проводят интервью с ключевыми участниками процессов и представителями бизнеса заказчика, анализируют существующие практики управления, подходы к формированию команд и внутренние нормативные документы. По итогам обследования от команды «Т1» компания получает описание текущего состояния процессов, тепловую карту проблемных зон с оценкой их влияния на работу организации и проектное техническое задание, которое может использоваться при проведении закупочных процедур, выборе подрядчиков или планировании внутренних изменений.

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«Экспресс-консалтинг» также позволяет оценить реальную готовность бизнеса к ИИ-трансформации. Решение диагностирует зрелость процессов ИТ-производства и помогает понять, на каком этапе бизнес-процесса необходимо внедрять ИИ в первую очередь.

«Сегодня многие компании откладывают проекты трансформации из-за отсутствия четкого понимания текущих проблем и требований к будущим изменениям. “Экспресс-консалтинг” позволяет провести быструю диагностику и подготовить основу для принятия дальнейших решений. При этом он помогает уже на раннем этапе выстроить доверительный диалог с заказчиком и сформировать, по сути, “запрос в рынок”, который снижает уровень последующей кастомизации решений и повышает предсказуемость внедрения. В дальнейшем, грамотно выстроенная стратегия может ускорить время выхода ИТ-продуктов на рынок в 5 раз и обеспечить рост EBITDA на 15-25% на зрелых стадиях трансформации», — отметил Иван Володин, руководитель направления консалтинга по методологии ИТ-холдинга «Т1».

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