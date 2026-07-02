CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Группа «Полипластик» обеспечила ВКС более 5000 сотрудников в трех странах

После ухода иностранного вендора группе «Полипластик» удалось без особых сложностей в короткий срок перевести сотрудников на «Контур.Толк», обеспечив тем самым непрерывный производственный процесс. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Группа Полипластик – один из производителей полимерных труб в России, в ней более 8000 сотрудников, заводы расположены от Москвы до Владивостока. В составе группы также учебные центры, торговые дома, НИИ и проектные институты, производственные площадки в России, Беларуси и Казахстане.

Когда прежний сервис видеосвязи стал недоступен, потребовалось в сжатые сроки подобрать альтернативное решение и обеспечить перевод сотрудников на новую платформу без ухудшения качества коммуникации. Основными критериями при выборе решения, кроме отечественного производителя, были стабильность связи под реальной нагрузкой, простой и понятный интерфейс и адекватная стоимость сервиса.

Компания «Полицифра» (ИТ-интегратор «Группы Полипластик») протестировала несколько платформ. Не все из представленных на рынке ВКС-сервисов выдерживали нагрузку: лицензии продавались, а стабильная работа не обеспечивалась. «Контур.Толк» показал стабильность – это и стало решающим фактором.

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?
Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу? Импортонезависимость

Борис Пололин, начальник управления технической поддержки компании «Полицифра»: «Процесс внедрения «Контур.Толка» прошел без существенных сложностей. Использование облачной версии обеспечило плавный и прозрачный переход как с инженерной точки зрения, так и с позиции конечных пользователей. Для запуска хватило простой инструкции – без массовых обучений, обязательных вебинаров, длительных демо. Мы не столкнулись с сопротивлением со стороны пользователей при переходе на новый сервис. Адаптация прошла спокойно и даже быстрее, чем предполагалось».

Сегодня в «Контур.Толке» зарегистрированы административный и инженерный персонал, руководители подразделений, HR, аналитики. Платформа закрывает ключевые сценарии коммуникаций: регулярные планерки и летучки, проектные встречи и стратегические сессии, онлайн-лекции в учебных центрах, внутренние мероприятия и праздники, мозговые штурмы и презентации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА

Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством

Российского айтишника оштрафовали на 55 тыс. руб. за взлом резюме начальницы

Согласие с альтернативой: как крупный бизнес обрабатывает персональные данные и что облегчит эту работу

Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще