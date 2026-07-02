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ГК Softline и Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте России договорились о сотрудничестве

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова (РФЦСЭ) при Минюсте России заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, направленное на развитие научно-исследовательской деятельности, совершенствование судебно-экспертной практики и внедрение современных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Соглашение предусматривает проведение совместных исследований, развитие методической базы судебной экспертизы, участие в образовательных инициативах, а также реализацию проектов в области информационных технологий и перспективных разработок.

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«Развитие судебно-экспертной деятельности требует объединения научного потенциала, современных технологий и экспертных компетенций. Подписанное соглашение создает дополнительные возможности для развития исследовательской работы, совершенствования экспертных методик и подготовки специалистов, что в конечном итоге направлено на повышение качества экспертного обеспечения правосудия», – отметил директор РФЦСЭ Алексей Мамонтов.

«Для нас участие в подобных проектах – это возможность применить накопленные компетенции в области информационных технологий и инновационных решений для поддержки задач развития судебно-экспертной системы. Рассчитываем, что совместная работа позволит создать практикоориентированные инструменты и обеспечить устойчивое развитие экспертной инфраструктуры», – сказал Евгений Попов, руководитель департамента по работе с силовыми структурами ГК Softline.

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