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«Свеза» в Мантурове ввела в эксплуатацию линию ребросклеивания

Лесопромышленная группа «Свеза» продолжает обновление производственных мощностей на своих предприятиях. На комбинате в Мантурове запустили новую линию ребросклеивания стоимостью 62 млн руб. Оборудование оснащено современными системами автоматики и цифрового контроля, которые обеспечивают более стабильную работу производственного участка и поддерживают качество выпускаемой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

В рамках планового обновления производственного оборудования на комбинате «Свеза» в Мантурове заменили линию ребросклеивания шпона. Станок работает в автоматическом режиме: система самостоятельно контролирует ключевые этапы обработки материала, выявляет дефекты, определяет параметры шпона, подготавливает заготовки и формирует листы необходимого формата. Автоматизация процессов обеспечивает стабильность технологического цикла, снижает влияние человеческого фактора, повышает надежность работы оборудования и минимизирует риски внеплановых остановок.

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«Замена линии ребросклеивания стала частью программы планового обновления оборудования на комбинате. Инвестиции в проект составили 62 млн руб. Мы последовательно обновляем ключевые производственные участки, чтобы поддерживать стабильную работу предприятия, сохранять непрерывность выпуска продукции и обеспечивать ее высокое качество. Такие проекты создают основу для дальнейшего развития», — сказал Никита Тереханов, директор комбината «Свеза» в Мантурове.

Обновление производственных линий остается частью системной работы компании по развитию автоматизации и повышению эффективности производственных процессов. На своих предприятиях «Свеза» внедряет цифровые инструменты контроля качества, решения на базе машинного зрения и собственные инженерные разработки, направленные на повышение надежности оборудования и устойчивости производства.

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