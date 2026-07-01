Система «Биорг.Умный транспорт» включена в реестр отечественного ПО

Отечественная ИИ-система для автоматического контроля логистики и анализа расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) «Биорг.Умный транспорт» включена в реестр отечественного ПО. Она помогает экономить до 30% топлива по отдельным видам техники и окупается за полгода в автопарках от 50 транспортных средств. Эффективность подтверждена по итогам внедрения системы в «ТНГ-групп», геологоразведывательный дивизион нефтесервисного холдинга «Таграс». Технологию разработала компания «Биорг», резидент «Сколково».

«Биорг.Умный транспорт» – седьмой программный продукт компании в Реестре отечественного ПО. Система позволяет оперативно проводить мониторинг топливного баланса, видеть движение топлива и выявлять инциденты. Как результат, можно точнее оценить проекты для участия в закупках, за 1-2 дня формировать отчетность по действующим проектам и планировать ресурсы на основе анализа реальных данных, а не плановых показателей.

«Компания продолжает развивать ИИ-компетенции на базе собственной технологической платформы Beorg Smart Vision, изначально предназначенной для оцифровки документов и распознавания изображений. Мы масштабируем свои ИИ-алгоритмы на сферу IoT, телеметрии, логистики транспортных ресурсов, идентификации физлиц (KYC). Цель в том, чтобы наши решения не просто импортозамещали, но и превосходили иностранное ПО», – сказал Илья Веригин, партнёр компании «Биорг».

Спикер отметил, что семь решений «Биорг» в реестре – это семь аргументов в пользу того, что отечественные ИИ-платформы успешно работают в условиях реальной экономики. Решения компании отвечают актуальным запросам к распознаванию документов, нормализации и анализу данных в банках, страховых компаниях, в сфере строительства, ритейла, нефтесервиса, шеринговой экономики и других направлениях, где бизнес связан с большим потоком документов и данных.

Для этих целей в «Биорг» разработали и внесли в реестр ПО Минцифры «коробочное» решение для распознавания паспортов (реестровая запись №32772), ПО «Смарт Архив» для учета и хранение документов (реестровая запись №10064), ПО «ДатаСейв» для защиты данных (запись №10042). На очереди ещё несколько видов ПО для полного спектра услуг по оцифровке, нормализации, обработке и анализу структурированных и слабоструктурированных, рукописных, данных.

Разработки основаны на технологии распознавания, обработки и защиты данных Beorg Smart Vision, которую «Биорг» развивает при поддержке фонда «Сколково». Это каскад нейросетей для детекции, улучшения изображений и извлечения информации из документов, а также блок верификации данных. Компания развивает сквозной подход, когда ИИ воспринимает данные, как человек, не разбивая процесс на этапы, позволяя экономить вычислительные ресурсы. На базе разработки компания предлагает заказчикам обработку данных под ключ с качеством выше 99%.

Ежемесячно в «Биорг» обрабатывают до 6 млн строк с данными, что помогает сэкономить десятки тысяч человеко-часов на рутинных действиях и построении отчетов.