«Полигран» на 10% снизила себестоимость продукции и увеличил объемы выпуска с помощью 1С:ERP»

Специалисты «Первого Бита» завершили внедрение «1С:ERP» в компании «Полигран», являющейся производителем ПВХ-композиций. Организовано оперативное объемно-календарное планирование производства, закупок и продаж. Ускорено формирование бюджетов, усилен контроль затрат. Оборачиваемость склада повысилась. Простои в производстве сокращены, на 10% снизилась себестоимость выпуска, количество брака уменьшилось на 5%. Заказы обрабатываются на 15% быстрее. Объемы выпуска выросли на 10% без увеличения производственной мощности и расширения штата. Подготовка управленческой отчетности ускорилась на 30%.

«Полигран» — российский производитель пластифицированных и непластифицированных ПВХ-композиций. Компания оказывает услуги как по производству готовых изделий, так и по переработке пластмасс. В ассортименте — более 400 готовых рецептур, разработанных под потребности заказчиков. Производственная лаборатория контролирует качество продукции на каждом этапе технологического процесса.

Ранее для управления и учета в компании использовалась устаревшая информационная система. Нормативно-справочная информация не была унифицирована. Закупки материалов планировались на основании бумажных заявок. Система резервирования продукции на складах не использовалась, из-за чего нередко возникали конфликты при отгрузках. Финансовая информация обрабатывалась в разных системах и таблицах. Не был автоматизирован контроль соблюдения лимитов бюджетов. Себестоимость готовых изделий и компаундов рассчитывалась вручную по спецификациям, что создавало дополнительные риски ошибок и задержки. Счета и спецификации согласовывались на бумаге. Платёжные поручения создавались вручную, в том числе из-за дублей контрагентов. Не был автоматизирован расчет премий сотрудникам. Значительная часть управленческих отчетов собиралась в таблицах. Было сложно планировать и контролировать работу подразделений.

Предприятию стала необходима новая информационная система, которая позволила бы оптимизировать управление НСИ, улучшить планирование закупок, производства и продаж, ускорить согласование документов, усилить контроль затрат.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стала компания «Первый Бит» (офис Воронеж), которая является центром компетенций «1С:Центр ERP» и имеет успешный опыт реализации подобных проектов.

Проект был реализован на базе типового функционала системы. Для повышения удобства работы пользователей выполнены точечные доработки функционала и печатных форм с учетом специфики управления финансами, продажами, планирования работы подразделений, расчета заработной платы и учета затрат на предприятии. Выполнена интеграция 1С:ERP c «1С:Документооборотом», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Сервером взаимодействия» и другими системами компании.

По итогам проекта подразделения предприятия теперь работают в одной информационной системе. Нормализована нормативно-справочная информация. Исключено дублирование данных. Подготовка управленческой отчетности ускорилась на 30%.

Внедрено объемно-календарное планирование производства, продаж и закупок. Планы производства и закупок составляются с учетом фактических и плановых остатков материалов и готовой продукции. Появилась возможность планировать производство и распределять складские остатки под конкретные заказы. В плане продаж цены формируются на основе цен в заказах клиентов. Цены можно автоматически обновить по кнопке в утверждённом и не утверждённом плане. В отчетах для анализа закупок (план-факт) и остатков теперь учитывается динамика изменений запасов, поставщики, условия оплаты и план-факт исполнения. Для более точного учета затрат и расчета себестоимости реализован учет плановых показателей времени, затраченного на производство без заказа. Кроме того, в отчеты по исполнению планов добавлены отклонения план-факт как в процентном, так и в натуральном выражении, что сделало планирование понятным и прогнозируемым. В итоге оборачиваемость склада повысилась на 15%, объемы запасов уменьшились. Простои в производстве сокращены на 10%, количество брака сократилось на 5%, производственная себестоимость снижена на 10%, объемы выпуска выросли на 10% без увеличения производственной мощности и расширения штата.

Оптимизировано управление продажами. Усовершенствованы печатные формы договоров, спецификаций и заданий на отбор товара, в том числе, с учётом работы ордерного склада. Данные КПП в счетах-фактурах заполняются автоматически из карточки клиента. Заказы обрабатываются на 10% быстрее, а скорость их выполнения увеличилась на 15%.

Организовано оперативное управление финансами. Стандартизировано формирование бюджетов и управленческого баланса. Бюджеты движения денежных средств в бюджетах продаж и закупок формируются автоматически в зависимости от партнёров, договоров и условий оплат. Заявки на расходование денежных средств согласовываются в электронном виде. Появилась возможность отлеживать заявки, согласованные сверх лимита бюджета. Усилен контроль над расходами предприятия.

Обеспечен оперативный расчет заработной платы сотрудникам. Настроен точный учет рабочего времени, в том числе, в ночные часы с учетом отклонений от нормальной продолжительности рабочего времени. Добавлены документы для оплаты работы в выходные в дневное и ночное время, а также сверхурочных. В расчетных листках теперь сразу отображаются корректные суммы начислений с детализацией по видам выплат.

Антон Остапенко, директор по ИТ, отметил: «Переход на «1С:ERP» стал верным решением. Мы навели порядок в учете, автоматизировали задачи, которые ранее решались в ручном режиме, оптимизировали работу подразделений, улучшили планирование. Работа подразделений теперь под контролем, затраты снижены, прибыль растет. Благодарим специалистов «Первого Бита» за помощь во внедрении и адаптации системы под наши потребности».