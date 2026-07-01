Период расширенной поддержки Astra Linux Server продлевается до 9 лет

«Группа Астра» декларирует новый жизненный цикл серверной операционной системы Astra Linux — девять лет вместо пяти. Теперь в рамках привилегированной технической поддержки стал доступен сервис LTS (Long-Term Support). Это позволит корпоративным заказчикам минимизировать риски, связанные с переходом на новую версию ОС в ограниченные сроки, и снизить совокупную стоимость владения инфраструктурой.

Такое изменение отвечает запросу рынка. При коротком жизненном цикле заказчики вынуждены чаще и быстрее осуществлять переход на новую версию операционной системы, а это дорогостоящий процесс, связанный с организационными и техническими сложностями. Необходимо обеспечить совместимость прикладного ПО, библиотек и компонентов, провести тестирование и адаптировать процессы эксплуатации и администрирования. Ситуация может дополнительно осложняться большими масштабами инфраструктуры, регуляторными требованиями или ограниченными ресурсами на реализацию.

Если же не осуществить переход до конца периода поддержки, организация лишается регулярных исправлений, обновлений безопасности и гарантированной помощи вендора. Необходимость уложиться в сжатые сроки приводит к повышенной нагрузке на ИТ-команды и усиливает технологические риски. Именно поэтому многие организации предпочитают как можно дольше получать поддержку стабильной версии ОС, которая уже прошла проверку в реальной эксплуатации.

Новый сервис «Группы Астра» отвечает на этот запрос рынка. Теперь жизненный цикл Astra Linux Server состоит из трех этапов. Первые три года — этап активного развития новой версии операционной системы, затем следуют три года стандартной поддержки, и, наконец, трехлетний период сервиса LTS, доступного в рамках привилегированной технической поддержки.

Такая модель позволяет реже проводить масштабные переходы между мажорными версиями Astra Linux Server, оптимизируя таким образом трудозатраты, расходы на тестирование, разработку и переобучение администраторов. Переход на девятилетний жизненный цикл снижает для заказчика совокупную стоимость владения инфраструктурой (TCO). Кроме того, повышается стабильность инфраструктуры и предсказуемость управления, что особенно важно для государственных органов, промышленных предприятий, распределенных организаций и субъектов КИИ.

«Продление жизненного цикла операционной системы —это огромный шаг навстречу нашим заказчикам: теперь при управлении версиями Astra Linux Server появляется выбор между переходом на очередное обновление и сохранением инфраструктуры в текущей конфигурации, для чего на практике компания готовит ресурсы на поддержку ОС в рамках LTS-релизов — от обновлений безопасности до технического сопровождения. Подобный подход позволяет более гибко формировать ИТ-стратегию с учетом множества внешних и внутренних факторов, позволяя оставаться устойчивой и безопасной, при этом появляется дополнительный инструмент управления ТСО. Мы уверены, что LTS станет значимым преимуществом как для заказчиков с долгосрочным горизонтом планирования, так и для тех, кто стремится минимизировать затраты на эксплуатацию», — сказал Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server «Группы Астра».