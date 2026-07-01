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Период расширенной поддержки Astra Linux Server продлевается до 9 лет

«Группа Астра» декларирует новый жизненный цикл серверной операционной системы Astra Linux — девять лет вместо пяти. Теперь в рамках привилегированной технической поддержки стал доступен сервис LTS (Long-Term Support). Это позволит корпоративным заказчикам минимизировать риски, связанные с переходом на новую версию ОС в ограниченные сроки, и снизить совокупную стоимость владения инфраструктурой.

Такое изменение отвечает запросу рынка. При коротком жизненном цикле заказчики вынуждены чаще и быстрее осуществлять переход на новую версию операционной системы, а это дорогостоящий процесс, связанный с организационными и техническими сложностями. Необходимо обеспечить совместимость прикладного ПО, библиотек и компонентов, провести тестирование и адаптировать процессы эксплуатации и администрирования. Ситуация может дополнительно осложняться большими масштабами инфраструктуры, регуляторными требованиями или ограниченными ресурсами на реализацию.

Если же не осуществить переход до конца периода поддержки, организация лишается регулярных исправлений, обновлений безопасности и гарантированной помощи вендора. Необходимость уложиться в сжатые сроки приводит к повышенной нагрузке на ИТ-команды и усиливает технологические риски. Именно поэтому многие организации предпочитают как можно дольше получать поддержку стабильной версии ОС, которая уже прошла проверку в реальной эксплуатации.

Новый сервис «Группы Астра» отвечает на этот запрос рынка. Теперь жизненный цикл Astra Linux Server состоит из трех этапов. Первые три года — этап активного развития новой версии операционной системы, затем следуют три года стандартной поддержки, и, наконец, трехлетний период сервиса LTS, доступного в рамках привилегированной технической поддержки.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Такая модель позволяет реже проводить масштабные переходы между мажорными версиями Astra Linux Server, оптимизируя таким образом трудозатраты, расходы на тестирование, разработку и переобучение администраторов. Переход на девятилетний жизненный цикл снижает для заказчика совокупную стоимость владения инфраструктурой (TCO). Кроме того, повышается стабильность инфраструктуры и предсказуемость управления, что особенно важно для государственных органов, промышленных предприятий, распределенных организаций и субъектов КИИ.

«Продление жизненного цикла операционной системы —это огромный шаг навстречу нашим заказчикам: теперь при управлении версиями Astra Linux Server появляется выбор между переходом на очередное обновление и сохранением инфраструктуры в текущей конфигурации, для чего на практике компания готовит ресурсы на поддержку ОС в рамках LTS-релизов — от обновлений безопасности до технического сопровождения. Подобный подход позволяет более гибко формировать ИТ-стратегию с учетом множества внешних и внутренних факторов, позволяя оставаться устойчивой и безопасной, при этом появляется дополнительный инструмент управления ТСО. Мы уверены, что LTS станет значимым преимуществом как для заказчиков с долгосрочным горизонтом планирования, так и для тех, кто стремится минимизировать затраты на эксплуатацию», — сказал Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server «Группы Астра».

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