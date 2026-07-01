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МТС обновила мобильную связь в историческом центре Санкт-Петербурга

МТС вывела в эфир дополнительные базовые станции LTE в Центральном районе Санкт-Петербурга. Обновления затронули одни из главных мест притяжения жителей и туристов летом — Казанскую улицу, Невский проспект и набережную канала Грибоедова. Проект позволил ускорить передачу данных и расширить радиопокрытие сети в разгар высокого сезона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС смонтировала телеком-оборудование на крышах зданий с учетом архитектурного облика исторического центра Петербурга. Дополнительные базовые станции LTE позволили разгрузить текущую сетевую инфраструктуру в районе, нарастить скорость мобильного интернета и существенно улучшить радиопокрытие в значимых локациях. Здесь расположены одни из самых популярных точек притяжения петербуржцев и гостей города: Казанский собор и одноименный сквер, Дом компании «Зингер», в котором находится книжный магазин, а также многочисленные рестораны, кофейни, сувенирные лавки.

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Традиционно инженеры компании использовали агрегацию радиочастот: от низких «дальнобойных», которые хорошо проникают внутрь старинных зданий с толстыми стенами, до высоких, используемых для достижения больших скоростей 4G.

«Модернизация сетей в центре города — это всегда вызов. Старинная архитектура и плотная застройка требуют от инженеров ювелирной точности: важно найти баланс между развитием инфраструктуры, безопасностью и сохранением исторического наследия Северной столицы. Мы продолжаем расширять покрытие в самых загруженных точках города с учетом потребностей абонентов и параллельно обновляем узлы на транспортных сетях в Петербурге и Ленобласти. Это повысит отказоустойчивость сетей, переведет мониторинг трафика на новый уровень и подготовит задел для будущего запуска 5G», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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