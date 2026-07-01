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«Мажордом» расширил сервисы для жителей и управляющих компаний

После очередного обновления цифровой платформы «Мажордом» появились изменения в работе маркетплейса, чатов, сервиса приемки-передачи квартир и инструментов управляющих компаний. Часть изменений направлена на ускорение внутренних процессов, часть — на повышение удобства для жителей. Об этом CNews сообщил представитель компании «Философт».

Одним из ключевых обновлений стал дальнейший функциональный рост маркетплейса. Для сотрудников управляющих компаний появились новые инструменты работы с заказами: счетчики активных заказов, расширенная фильтрация по подстатусам, возможность формировать ссылку или QR-код для оплаты, а также отменять ошибочно завершенные заказы с возвратом средств при необходимости.

Кроме того, для товаров и услуг, не требующих подтверждения со стороны магазина, реализован сценарий моментального оформления: заказ сразу переходит к оплате без этапа ручной обработки. Это позволяет сократить время покупки и снизить нагрузку на сотрудников.

Еще одно важное обновление касается сервиса приемки-передачи квартир. Теперь застройщики и жители могут обмениваться документами непосредственно через систему. Сотрудники загружают необходимые файлы в административной панели, а будущие собственники получают к ним доступ в мобильном приложении еще до приемки квартиры. Это позволяет заранее подготовить документы и отказаться от использования сторонних сервисов и электронной почты.

Развитие получили и коммуникационные сервисы платформы. В Android-приложении пользователи теперь могут отправлять в чаты не только фотографии, но и документы, видео, архивы и другие файлы. При этом все вложения автоматически становятся доступны сотрудникам управляющей компании в административной панели. Также в чатах появились контекстное меню сообщений, отображение фотографий пользователей, индикаторы непрочитанных сообщений и информация об авторе последнего сообщения. На iOS переработано отображение сообщений, благодаря чему время, статус и имя отправителя теперь логично встроены в структуру переписки.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Для сотрудников управляющих компаний обновлены инструменты ежедневной работы. В карточке заявки появилась возможность одним нажатием назначить себя постановщиком, а в мобильной версии приложения добавлен счетчик активных заказов. Кроме того, упрощена настройка точек доступа через СКУД и улучшена работа с бронированием помещений общего пользования.

Отдельный блок изменений посвящен повышению стабильности платформы. В новой версии исправлены ошибки при работе с заказами, отчетами, шаблонами сообщений, приемкой-передачей, бронированием, отображением камер и мобильными чатами. Также продолжается развитие интеграции с оборудованием Dahua: пользователи смогут скачивать архивные записи камер с выбором продолжительности фрагмента и отслеживать процесс загрузки.

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