Eltex запускает производство промышленных коммутаторов с поддержкой PTP и PRP для сетей АСУ ТП
Вендор сетевого оборудования Eltex объявляет о запуске производства новых промышленных коммутаторов MES3510DS-24F и MES3510S-08P, предназначенных для построения сетевой инфраструктуры автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Новые модели ориентированы на применение в энергетике, нефтегазовой отрасли, металлургии, транспортной инфраструктуре и других средах, где предъявляются повышенные требования к надёжности и отказоустойчивости оборудования. Об этом CNews сообщили представители Eltex.
«Рынок АСУ ТП сегодня развивается одновременно под влиянием двух факторов: модернизации промышленных предприятий и перехода на отечественную технологическую базу. Вместе с этим меняются и требования к промышленным сетям. Заказчикам недостаточно стандартной коммутации – инфраструктура должна обеспечивать высокоточную синхронизацию времени, непрерывность обмена данными и готовность к работе в критически важных технологических процессах. Именно эти требования стали основой при разработке новых промышленных коммутаторов Eltex», – сказал Роман Полухин, продакт-менеджер направления ШПД Eltex.
Одной из ключевых особенностей новых устройств стала поддержка протокола синхронизации времени PTP (IEEE 1588v2), обеспечивающего согласованную работу распределённых устройств с точностью до долей микросекунды. Такая функциональность востребована в системах релейной защиты и автоматики, цифровых подстанциях, железнодорожной инфраструктуре, а также на предприятиях нефтегазового комплекса, где корректная временная привязка событий является обязательным условием безопасной эксплуатации оборудования.
Для повышения отказоустойчивости реализована поддержка протокола параллельного резервирования PRP (Parallel Redundancy Protocol). Технология позволяет одновременно передавать данные по двум независимым сетям и обеспечивает нулевое время переключения при отказе одного из каналов связи без потери кадров. Это особенно важно для технологических процессов, где даже кратковременный разрыв связи может привести к нарушению работы систем управления.
MES3510S-08P предназначен для полевого уровня АСУ ТП и оснащен портами PoE+ мощностью до 30 Вт на порт для подключения периферийных устройств. MES3510DS-24F ориентирован на уровень управления и агрегации и оснащён оптическими интерфейсами высокой плотности подключения, а также поддерживает резервирование блоков питания с возможностью горячей замены.
Обе модели относятся к классу L3-коммутаторов и поддерживают динамическую маршрутизацию (OSPF, IS-IS, BGP), технологию VRF для изоляции трафика, а также комплекс механизмов защиты промышленной инфраструктуры, включая L2–L4 ACL, IP Source Guard и Dynamic ARP Inspection.