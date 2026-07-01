«Аквариус» представила обновленную версию топологического редактора в рамках проекта по разработке отечественных САПР

Компания «Аквариус» представила предварительные результаты выполнения этапа государственного проекта по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники. Работы ведутся по заказу Минпромторга РФ в рамках дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники до 2030 года». Генеральный подрядчик — АО «Научно-производственное объединение «Критические информационные системы» (АО «НПО «КИС») госкорпорации «Росатом».

С 2025 г. «Аквариус» выполняет в проекте государственные контракты по разработке одного из ключевых модулей САПР и тестированию комплексного продукта, создаваемого в кооперации с другими исполнителями. Такой подход позволяет компании влиять не только на качество отдельных компонентов, но и на надежность всей системы в целом.

«Аквариус» представила базовую версию топологического редактора — инструмента, призванного стать полноценной альтернативой зарубежным аналогам и обеспечить бесшовный переход для инженеров-проектировщиков с инструментов зарубежных САПР микроэлектроники. В основе разработки лежит ориентация на конечного пользователя, где техническое задание служит стартовой базой, поверх которой формируется расширенная функциональность и продуманная эргономика, что в итоге обеспечивает создание коммерчески зрелого продукта, удобного в работе и способного конкурировать с лучшими мировыми образцами.

Глобальная инициатива Минпромторга по созданию отечественных САПР микроэлектроники охватывает широкий спектр направлений, включая системный уровень, разработку и верификацию цифровых и аналоговых схем, моделирование СВЧ-устройств и антенн, электромагнитное моделирование, проектирование печатных плат, приборно-технологическое моделирование, подготовку данных для фотошаблонов, разработку фотонных интегральных схем, а также создание экосистемы САПР и специализированных решений для программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), базовых матричных кристаллов (БМК) и электронных модулей. Работы рассчитаны до 2030 г. с поэтапным наращиванием функциональности.

«Для «Аквариуса» участие в проекте — это возможность применить уникальную экспертизу инженеров дизайн-центра и внести вклад в формирование технологического облика отечественной микроэлектроники. Параллельно с разработкой наши эксперты на основании проектного опыта развивают методическую базу для обучения профильных инженерных кадров. Это позволит готовить студентов не на абстрактных теориях, а на реальных задачах, с которыми они столкнутся на производстве, сокращая разрыв между академическим знанием и промышленным применением», — отметила Виктория Рассомагина, директор дизайн-центра «Аквариуса».