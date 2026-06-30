В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург разработали ИИ-приложение, которое адаптирует сложные тексты для людей с СДВГ и дислексией

Преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Виктория Фирсанова создала многоагентную систему на базе искусственного интеллекта, которая адаптирует сложные образовательные материалы и веб-интерфейсы для людей с особенностями восприятия информации. Программа перестраивает тексты для пользователей с нарушениями зрения, дислексией, СДВГ или расстройствами аутистического спектра. Разработка стала частью инклюзивного проекта «Траектория роста». Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

По оценкам экспертов в области цифровой инклюзии, большинство сайтов в интернете сегодня не отвечают базовым критериям доступной среды. Существующие стандарты в первую очередь ориентированы на проблемы со зрением, в то время как когнитивные нарушения часто остаются без внимания разработчиков.

«Программы экранного доступа или скринридеры, которые зачитывают текст незрячим пользователям, — это лишь вершина айсберга. Сайт может быть красивым и понятным для обычного человека, но если навигационные кнопки не прописаны в разметке веб-страницы грамотно, для незрячего пользователя их просто не существует. Он не сможет ни заказать продукт, ни отправить форму обратной связи. Более того, существует огромный пласт проблем, связанных с восприятием информации людьми с дислексией или синдромом дефицита внимания, для которых обычная подача текста становится серьезным препятствием в учебе и работе», – сказала Виктория Фирсанова.

Решением этой проблемы стало новое приложение, способное перестроить образовательный текст под индивидуальные особенности. Оно работает на базе больших языковых моделей, однако использует инновационный подход: не отдает весь процесс одной нейросети, которая может выдать непредсказуемый результат, а разделяет ответственность между тремя независимыми виртуальными агентами. «Аналитик» оценивает лексическую и лингвистическую сложность исходного документа по строгим педагогическим методикам. «Профилировщик» обрабатывает запрос пользователя. Например, если у человека дислексия, агент подберет крупный шрифт и высокую контрастность. Если СДВГ — даст команду визуально выделить главные смысловые блоки, убирая отвлекающий «шум». «Генератор интерфейсов» берет данные первых двух агентов и встраивает адаптированный текст в заранее подготовленные цифровые шаблоны. Такой подход не позволяет нейросети фантазировать. Платформа выполняет четкую инженерную задачу, генерируя понятный и доступный интерфейс, который полностью поддерживается программами экранного чтения.

«Для нас было принципиально важно создать не просто аналитический инструмент, а готовый продукт. Архитектура приложения написана на языке C++, что дает фундаментальную стабильность системы. Мы уже можем обрабатывать запросы пользователей с различными коморбидными состояниями — например, когда у человека одновременно присутствуют черты аутизма и СДВГ», – сказала Виктория Фирсанова.

Алгоритмы уже прошли успешное тестирование на сложных образовательных материалах. В фокус-группу вошли студенты и добровольцы (с подтвержденными диагнозами и самодиагностированные), которые отметили высокую легкость восприятия переработанных текстов. Для незрячих пользователей в систему также интегрировали голосовой ввод и поддержку жестовых режимов набора. Регистрация на бета-тестирование доступна для всех пользователей.

Разработка приложения ведется в рамках широкой социальной инициативы — инклюзивного сообщества «Траектория роста», получившего поддержку Фонда Потанина в конкурсе «Практики личной филантропии и альтруизма».

«Цель нашего проекта — преодолеть пропасть между ИТ-сферой и людьми с ограничениями здоровья. Вокруг инициативы уже сформировалось активное комьюнити из студентов, профильных экспертов, незрячих тестировщиков и специалистов с разными формами инвалидности. Мы планируем расширять сообщество, поэтому открываем регистрацию на бета-тестирование нового приложения», – сказала Виктория Фирсанова.

Ожидается, что в ближайшие месяцы многоагентная ИИ-система НИУ ВШЭ станет доступна в формате полноценного веб-приложения. Это позволит школам и вузам в режиме реального времени адаптировать любые учебные материалы для студентов с особенностями здоровья.