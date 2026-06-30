В Metrika42 контроль роста баз «1С» и журналов транзакций стал быстрее и нагляднее

Компания Efsol выпустила новую версию дашборда «Состояние СУБД» для облачной системы мониторинга производительности и доступности «1С» Metrika42. В обновлении дашборда появился блок «Использование дискового пространства», который помогает администраторам, DBA и командам сопровождения быстрее выявлять риски, связанные с ростом файлов баз данных и журналов транзакций SQL Server. Для бизнеса это означает более оперативную диагностику инцидентов, снижение риска простоев «1С» и более прозрачное планирование инфраструктурных ресурсов.

Новый блок дашборда показывает ключевые SQL Server-метрики по каждой базе «1С»: размер файла базы данных, размер журнала транзакций, процент свободного места внутри журнала транзакций и скорость изменения занятого пространства в log-файле. Эти показатели помогают оценивать текущее состояние дискового пространства не в разрозненных административных инструментах, а в едином интерфейсе мониторинга Metrika42.

Раньше при жалобах пользователей, замедлении «1С», ошибках записи или риске заполнения диска специалистам приходилось вручную заходить на SQL Server и проверять, какая база выросла, какой журнал транзакций заполнился и когда началась аномалия. Теперь эта информация доступна сразу на дашборде: команда видит, какая база создает нагрузку, насколько быстро растет журнал транзакций и есть ли риск переполнения.

Обновление особенно полезно при разборе инцидентов, связанных с деградацией производительности «1С». Если пользователи сообщают о замедлении системы, специалисты могут быстро проверить, совпадает ли проблема с ростом базы данных или журнала транзакций. Это сокращает количество гипотез при диагностике и помогает быстрее перейти от поиска причины к конкретным действиям.

Новый блок также помогает контролировать последствия тяжелых операций в «1С» – обменов, загрузок, закрытия периода, обновлений и регламентных заданий. После таких операций команда может оценить, как изменились размеры файлов баз и журналов, и своевременно заметить аномальный рост.

Для ИТ-руководителей обновление дает дополнительный инструмент контроля надежности «1С»-инфраструктуры. Команда получает ответ на ключевые вопросы быстрее: связан ли инцидент с ростом файлов, насколько быстро развивается проблема и требуется ли срочное вмешательство. Это снижает время первичного разбора инцидентов и помогает лучше управлять рисками, связанными с дисковым пространством.

Для технических специалистов новый блок становится рабочим экраном для анализа дискового пространства по базам «1С». Администраторы, DBA и специалисты сопровождения видят текущее состояние и динамику по файлам данных, журналам транзакций, свободному месту внутри log-файлов и скорости роста занятого пространства. Это упрощает ежедневный мониторинг и делает диагностику менее зависимой от ручного сбора данных.

«Для нас важно, чтобы Metrika42 не просто показывала метрики, а помогала командам быстрее понимать, что происходит с «1С»-инфраструктурой и где находится источник риска. Рост баз данных и журналов транзакций — один из типичных факторов, который может привести к ошибкам, замедлению работы и простою. Новый блок в дашборде “Состояние СУБД” делает эту проблему видимой заранее и помогает клиентам действовать проактивно», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

Обновление продолжает развитие Metrika42 как системы мониторинга «1С», ориентированной на раннее обнаружение проблем, ускорение диагностики и повышение стабильности критичных бизнес-систем.