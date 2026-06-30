Uvatron расширяет линейку оборудования для управления ProAV и мультимедиа инфраструктурой

Uvatron, российский разработчик автономной мультивендорной платформы управления ProAV и мультимедиа инфраструктурой, объявили о расширении продуктовой линейки и выводе на рынок новых устройств — контроллера UV5Pro и шлюза управления UG5Pro. Новые решения дополняют существующую экосистему Uvatron и позволяют заказчикам и системным интеграторам создавать более масштабные, гибкие и безопасные системы автоматизации для объектов различного уровня сложности.

Сегодня продуктовая линейка Uvatron включает контроллеры управления, панели управления, шлюзы, а также программное обеспечение для создания интерфейсов, настройки логики и интеграции с внешними системами. Такой подход позволяет партнёрам и заказчикам строить единую экосистему управления мультимедийной, ProAV, ИТ- и инженерной инфраструктурой на базе решений одного вендора.

Uvatron UV5Pro — это производительный контроллер управления для средних и крупных мультимедийных и ProAV комплексов. Устройство рассчитано на интеграцию с широким спектром AV , IT и IoT оборудования, оснащено интерфейсами LAN, RS 232/422/485, IR, дискретными входами/выходами и релейными каналами, а также поддерживает ключевые отраслевые протоколы, включая MQTT/MQTTS, Modbus, HTTP/HTTPS, TCP/UDP, Telnet, BACnet BBMD, SNMP, KNX и IEEE 802.1X. Контроллер работает под управлением встроенного программного обеспечения Uvatron с визуальной low code/no code средой разработки логики и интерфейсов управления.

Uvatron UG5Pro представляет собой универсальный шлюз управления для сценариев, где требуется подключение большого количества разнородного оборудования и интеграция с внешними системами. Устройство поддерживает работу с веб интерфейсами, UDP, Node RED и другими инструментами, а также имеет набор интерфейсов для подключения AV , ИТ и инженерных систем. Шлюз может использоваться как самостоятельный узел интеграции или как часть распределённой системы управления на крупных объектах.

Новые устройства дополняют контроллер Uvatron UV3Pro, ориентированный на управление отдельными переговорными комнатами, учебными аудиториями и компактными мультимедийными комплексами. В совокупности UV3Pro, UV5Pro и UG5Pro формируют масштабируемую продуктовую линейку, покрывающую задачи от локальных инсталляций до распределённых инфраструктур с большим количеством оборудования.

Оборудование Uvatron доступно через партнёров дистрибьюторов компании, включая Treolan и SNK S, что упрощает поставки, консультационную поддержку и доступ к решениям для интеграторов и конечных заказчиков по всей России. Наличие решений в каталогах дистрибьюторов позволяет быстрее включать оборудование Uvatron в текущие и будущие проекты, а также использовать привычные каналы закупки и сопровождения.

Программное обеспечение Uvatron включено в Единый реестр российского ПО. Для заказчиков это означает возможность использования решения в рамках программ импортозамещения, а также упрощение закупочных процедур в государственном секторе и у крупных корпоративных клиентов, ориентированных на отечественные технологии.

Дополнительным преимуществом экосистемы Uvatron является доступная на официальном сайте база драйверов и интеграций для ProAV и мультимедиа инфраструктуры. В каталоге собраны готовые драйверы для аудиопроцессоров, DSP платформ, усилителей, микрофонных систем, дисплеев, LED решений, коммутации, PTZ камер и другого оборудования, используемого в современных AV проектах. Это позволяет системным интеграторам ускорять внедрение решений и снижать трудозатраты на реализацию проектов.

«Мы видим, как быстро усложняются проекты в области ProAV и мультимедиа: растёт число устройств, увеличивается доля мультивендорных инсталляций, возрастает внимание к вопросам безопасности и автономности. Расширение линейки оборудования Uvatron — ответ на этот запрос рынка. Теперь наши партнёры могут выбирать контроллер и шлюз под размер и сложность конкретного проекта, оставаясь в рамках единой платформы управления и единых инструментов настройки. Это сокращает сроки запуска, уменьшает риски и упрощает поддержку систем на всём жизненном цикле. Важную роль играет и то, что заказчики получают не просто оборудование, а экосистему с реестровым программным обеспечением, готовыми драйверами и открытыми возможностями интеграции», — отметил Виталий Яловик, сооснователь и директор по развитию Uvatron.

Uvatron продолжит развивать линейку оборудования и программного обеспечения, фокусируясь на открытой архитектуре, поддержке отраслевых протоколов и удобных инструментах для интеграторов и корпоративных заказчиков.