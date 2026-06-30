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«Рунити» готовит вывод ИИ-продуктов на массовый рынок

Группа «Рунити», объединяющая технологические компании «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и др., объявляет о консолидации усилий в сфере искусственного интеллекта. В структуре группы создан Центр гибридного интеллекта — новое подразделение фокусируется на разработке внутренних ИИ-решений и запуске продуктов для внешнего рынка. Ключевой вектор стратегии заключается в концепции гибридного интеллекта, где машинные алгоритмы дополняют экспертизу сотрудников, не заменяя ее. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В компании сформирована команда из разработчиков, ML-инженеров и проджект-менеджеров из разных подразделений группы. Помимо инвестиций в технологическую базу и фонд оплаты труда, «Рунити» намерена развивать собственную GPU-инфраструктуру для тестирования, апробации и дальнейшего вывода ИИ-продуктов в коммерческую эксплуатацию. В компании запущено внутреннее обучение персонала работе с LLM и промпт-инжинирингом: прикладные курсы для сисадминов, девопсов и аналитиков. «Рунити» делает упор на переквалификацию кадров, а не на поиск дефицитных ИИ-специалистов.

Центр гибридного интеллекта возглавил Антон Ивахненко, заместитель генерального директора по технологиям группы «Рунити». Антон окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, начинал карьеру в 2002 г. в сфере заказной разработки, основал собственный системный интегратор, позднее работал в Luxoft и «Яндексе». В 2018 г. присоединился к группе компаний «Рунити», где сегодня отвечает за технологическую стратегию и развитие ИИ-направления.

«Группа «Рунити» обслуживает инфраструктуру, на которой развивается бизнес тысяч клиентов — технологии ИИ в этой инфраструктуре должны быть предсказуемыми и безопасными. Мы намерены задать такой стандарт на рынке, который сделает отрасль не только эффективнее, но и человечнее. На этом строится наш Центр гибридного интеллекта: ИИ помогает с рутиной, а человек принимает стратегические решения. Уверен, что под руководством Антона мы зададим новую планку для развития индустрии», — сказал Андрей Кузьмичев, глава группы «Рунити».

Пилотным проектом центра стал корпоративный ассистент на базе подхода agentic RAG в защищенном контуре компании. Среди других разработок — локальный веб-интерфейс для управления языковыми моделями, инференс-платформа для ИТ-разработчиков, ИИ-контент хаб для запуска продуктов и различные прикладные сервисы, например нейропоиск и ИИ-рекордер.

На рынок уже выведены первые коммерческие ИИ-продукты группы для клиентов Рег.облака. Это ИИ-ассистент в публичном и приватном контуре с соблюдением 152-ФЗ и ИИ-платформа для полного цикла работы бизнеса с генеративными нейросетями. Оба продукта прошли проверку на внутренних задачах группы, прежде чем продаваться аудитории.

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«Сегодня в России до промышленной эксплуатации доходят лишь 7–10% ИИ-пилотов. И это показательно, ведь побеждает не размер бюджета, а способность доводить технологию до реальной пользы. Мы делаем ставку на гибридный интеллект вместо гонки миллиардов. У нас ни одна технология не выходит за пределы нашего центра, пока не докажет свою эффективность на реальных внутренних задачах группы, только после чего масштабируется на рынок», — сказал Антон Ивахненко, заместитель генерального директора по технологиям группы «Рунити».

Технологическая база развернута на собственном GPU-кластере группы, включающем высокопроизводительные ускорители Nvidia A100 и серверы Blackwell (RTX 6000 и B200), предназначенные для ресурсоемких вычислений и тяжелых ИИ-моделей. Для построения ИИ-агентов используется программная среда LangChain, а также задействованы OpenCode и Hermes.

Объем инвестиций «Рунити» в технологии искусственного интеллекта соответствует масштабу задач группы и будет расти по мере масштабирования успешных пилотов. В ближайших планах — масштабирование ИИ-решений на все бренды группы, а также вывод специализированных ИИ-агентов для автоматизации управления доменами, хостинговой и облачной инфраструктурой. Центр гибридного интеллекта уже ведет разработку над новыми ИИ-сервисами по запуску сайтов и оценке стоимости доменов на вторичном рынке.

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