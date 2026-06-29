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Visitech fabricaONE.AI добавила в ИСОБР новый модуль для автоматизации СОУТ и управления производственными рисками

Visitech fabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) продолжает развитие платформы ИСОБР («Интегрированная Система Обеспечения Безопасности Работ»), расширяя возможности предприятий по цифровизации охраны труда и промышленной безопасности. В состав платформы включен новый модуль «Специальная оценка условий труда» (СОУТ), предназначенный для автоматизации СОУТ и формирования единого цифрового контура управления производственными рисками. Об этом CNews сообщи представитель компании.

Сегодня предприятия промышленности сталкиваются с необходимостью одновременно обеспечивать соответствие требованиям законодательства, повышать уровень безопасности работ и оптимизировать внутренние процессы. В этих условиях цифровая платформа охраны труда становится важным инструментом повышения эффективности управления производственной безопасностью и снижения рисков возникновения инцидентов.

Разработка нового модуля стала очередным этапом развития ИСОБР — платформы, объединяющей ключевые процессы обеспечения безопасности работ на предприятии. Интеграция данных о рабочих местах, вредных и опасных производственных факторах, результатах специальной оценки условий труда и корректирующих мероприятиях позволяет создать единую информационную среду для принятия решений в области охраны труда.

Модуль СОУТ автоматизирует процессы планирования, проведения и учета результатов специальной оценки условий труда в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Функциональность решения включает: формирование графиков проведения СОУТ с учетом регламентированных сроков; и актуализацию перечня рабочих мест; контроль уникальности и корректности данных; учет результатов оценки условий труда; хранение истории изменений и информации об аналогичных рабочих местах; автоматизированное формирование карт СОУТ; подготовку деклараций соответствия условий труда; формирование планов мероприятий по улучшению условий труда; подготовку обязательной отчетности; построение аналитических дашбордов для мониторинга состояния рабочих мест и выполнения мероприятий.

Одним из ключевых преимуществ нового модуля является интеграция в общую архитектуру ИСОБР. Благодаря этому данные СОУТ становятся частью единой системы управления производственной безопасностью, обеспечивая прозрачность процессов и доступность информации для всех заинтересованных подразделений.

Использование цифрового инструмента позволяет снизить трудозатраты на выполнение обязательных процедур, минимизировать вероятность ошибок при подготовке документации и повысить качество контроля мероприятий по улучшению условий труда.

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Кроме того, централизованное хранение информации формирует надежную базу данных для последующего анализа производственных рисков и оценки эффективности реализуемых мер безопасности.

Развитие платформы ИСОБР соответствует глобальному тренду на цифровизацию промышленной безопасности и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в производственные процессы. Формирование единого массива структурированных данных по охране труда открывает возможности для дальнейшего развития инструментов интеллектуальной аналитики.

В перспективе накопленные в системе данные смогут использоваться для создания сервисов прогнозирования рисков, выявления потенциально опасных факторов и поддержки принятия решений в области производственной безопасности. Такой подход позволит предприятиям перейти от реагирования на уже произошедшие события к проактивному управлению производственными рисками.

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«Сегодня предприятиям важно не только выполнять обязательные требования в области охраны труда, но и использовать данные как инструмент повышения уровня производственной безопасности. Новый модуль СОУТ позволяет перевести процессы специальной оценки условий труда в единое цифровое пространство и обеспечить прозрачность работы с данными на всех этапах. Мы рассматриваем это решение как часть последовательного развития ИСОБР — платформы, которая помогает предприятиям переходить от автоматизации отдельных процессов к комплексному управлению производственными рисками. В дальнейшем накопленные данные станут основой для развития интеллектуальных инструментов анализа и прогнозирования рисков», — отметил Дмитрий Ходьков, исполнительный директор Visitech fabricaONE.AI.

Новый модуль СОУТ стал еще одним шагом в развитии ИСОБР как единой цифровой платформы управления охраной труда и промышленной безопасностью для предприятий различных отраслей промышленности.

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