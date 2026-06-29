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В Тамбове заработала онлайн-система оценки качества воздуха от МТС

Компания МТС совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области запустили пилотный проект по контролю качества атмосферного воздуха и выявлению источников загрязнения. Проект направлен на улучшение экологической обстановки на территории региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первый пост системы экомониторинга специалисты МТС установили в микрорайоне Вознесенский, жители которого чаще всего жалуются на неприятные запахи. Оборудование работает круглосуточно, измеряет и собирает показатели, которые позволяют отслеживать экологическую ситуацию в режиме реального времени. Сеть умных датчиков анализирует химический состав воздуха, фиксирует температуру, влажность, направление и скорость ветра, факты предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Все данные автоматически передаются на специализированную цифровую платформу МТС и наглядно отображаются на интерактивной карте региона в личном кабинете с доступом для специалистов Минэкологии. В системе можно формировать отчеты и выгружать аналитику. Благодаря использованию научных математических моделей, применяемых в мировой практике, и с учетом собранных данных, решение МТС не только отслеживает текущую экологическую ситуацию, но и делает прогноз о распространении загрязняющих веществ на ближайшие 48 ч.

«Внедрение подобных решений выводит экологический контроль в регионе на принципиально новый уровень. Цифровые инструменты сегодня не просто фиксируют нарушения в моменте, но и предвидят потенциальные риски. Мы рады, что Тамбовская область стала площадкой для российского решения, которое уже успешно зарекомендовало себя в Вологодской и Ярославской областях, Республиках Карелия и Коми, Ханты-Мансийском автономном округе. Цифровизация экоконтроля позволит региону точечно работать с экологическими проблемами, оперативно реагировать на запросы жителей и принимать взвешенные решения», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

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«Сегодня современные цифровые технологии становятся важным инструментом в решении экологических задач. Запуск системы автоматизированного мониторинга качества атмосферного воздуха позволит получать объективные данные о состоянии окружающей среды, повысить оперативность реагирования на обращения граждан и усилить контроль за потенциальными источниками загрязнения. Рассчитываем, что результаты пилотного проекта станут основой для дальнейшего развития цифровых экологических сервисов в регионе. Для региона это возможность использовать лучшие отечественные разработки в интересах жителей», – сказал министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.

«Система проактивного управления экологическими рисками» – программная часть комплекса «МТС Экомониторинг» – вошла в Единый реестр отечественного ПО. Комплекс помогает вести непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски, одновременно улучшая качество жизни и состояние окружающей среды на основе достоверных данных.

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