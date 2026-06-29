СК «Сбербанк страхование» использует ПО «Синтегро консалтинг»

Для выполнения требований регулятора к финансовой устойчивости СК «Сбербанк» использует программу «Индикатор». Для формирования отчетности – «Фабрику XBRL» компании «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг».

Для обмена данными программам не нужны дополнительные настройки. Это исключает ручные расчеты и ввод данных:

Индикатор проводит расчеты для определения величины собственных средств, нормативного соотношения собственных средств, коэффициента влияния рисков.

Индикатор формирует показатели для форм 0420154, 0420150 и 0420156 на основании данных, использованных для расчета нормативного соотношения величины собственных средств.

«Фабрика XBRL» забирает полученные результаты для формирования и проверки отчетности.

На момент внедрения «Индикатора» в СК «Сбербанк страхование» действовало Положение 710-П. Сегодня программа адаптирована к действующему 858-П. Все изменения появляются в программе заранее в рамках обновлений.

Пользователи рассказывают, что вручную не рассчитывали нормативное соотношение и риски. Из-за объемов и сложности расчетов это сразу отдали Индикатору.

Сегодня в самом большом реестре СК «Сбербанк страхование» больше 1 млн строк. Среднее время пересчета реестров – 4 часа, а среднее время расчета риска – 2 часа.

Возможности «Индикатора», по словам пользователей, помогают в принятии управленческих решений. Например, с ним удобнее прогнозировать достаточность капитала и понимать, из чего складывается фактическая достаточность капитала. А справка-расчет по рискам помогает проанализировать, что произошло в отчетном периоде.

За время использования «Фабрика XBRL» также претерпела изменения. Из новых функций пользователи выделяют дополнительные контроли при проверке пакета отчетности и автоматическое формирование пояснительной записки.

Кроме этого, «Синтегро консалтинг» работает над повышением скорости заполнения отчетов и валидации.

Например, заполнение формы 0420128 занимает 30 минут вместо 6 часов на старте проекта. А если запустить проверку квартального пакета отчетности СК «Сбербанк страхование» в «Фабрике XBRL» образца 2020 г., то она заняла бы более 7 часов. Сегодня она занимает 20 минут.

Пользователи выделили самые полезные возможности «Фабрики»: «Расшифровки заполненных показателей и возможность открыть в реестрах показатель, по которому сработало контрольное соотношение, сразу из протокола валидации. Они помогают быстро найти расхождения».

Екатерина Жаботинская, руководитель проектов СК «Сбербанк страхование», сказала: «Команда «Синтегро консалтинг» показала себя как высококлассных специалистов, готовых достигать результата и решать сложные задачи, в том числе в режиме крайне ограниченных временных ресурсов».

Эксперты «Синтегро консалтинг» отмечают, что объемы страховой компании позволяют проверить и улучшить возможности систем. В планах по «Индикатору» – увеличить скорость заполнения/пересчета реестров и расчета рисков, а также добавить возможности для аналитики результатов. В части «Фабрики» – повысить скорость заполнения форм и валидации на примерах СК «Сбербанк страхование».