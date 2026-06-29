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ОМК автоматизировала контроль качества диагностики колесных пар грузовых железнодорожных вагонов

Объединенная металлургическая компания (ОМК) внедрила систему сбора данных о качестве диагностики буксовых узлов колесных пар в вагоноремонтной компании «ОМК Стальной путь». Сегодня компания имеет возможность оперативного контроля за диагностикой каждой колесной пары, что позволяет обеспечить соблюдение стандартов качества ремонта. Об этом CNews сообщил представитель ОМК.

Диагностика буксовых узлов железнодорожных колес – один из ключевых элементов технологического процесса вагоноремонта, напрямую влияющий на безопасность движения поездов. Обнаружение дефектов осуществляется на вибростендах вагоноремонтных депо. По результатам каждой проверки формируется протокол. Ранее протоколы хранились децентрализованно, печатались операторами и подшивались в архивную папку. Зачастую это приводило к ошибкам, утрате или недоступности при проверке. Отсутствие протокола не позволяет укомплектовать пару в состав вагона и выпустить на железнодорожную инфраструктуру.

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Решение, реализованное на базе платформы «1С:ERP», обеспечило централизованный сбор и хранение данных о состоянии колесных пар. Это позволило исключить риски, связанные с децентрализованным хранением, сократить издержки на повторные проверки, а также гарантировать оперативный доступ к протоколам диагностики.

«Проект, реализованный сотрудниками «ОМК ИТ», позволил обеспечить прямую выгрузку данных с приборов диагностики, исключив человеческий фактор. Таким образом процесс стал полностью прозрачным, каждая колесная пара отслеживается и попадает в единую базу. Мы планируем расширить функциональность системы, дополнив ее сбором данных с дефектоскопов и стендов автотормозного оборудования. А в будущем рассчитываем, что решение даст возможность перейти к глубокой аналитике аномалий и предиктивному обслуживанию оборудования. Это повысит надежность и снизит эксплуатационные затраты компании», – отметил Илья Дзюб, руководитель направления по развитию цифровых технологий «ОМК ИТ».

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