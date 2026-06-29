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Каждая четвертая компания готова передать контроль за сотрудниками искусственному интеллекту

Искусственный интеллект все чаще используют не только для общения с клиентами, но и для контроля работы сотрудников. По данным исследования сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб», предприниматели видят в таких инструментах способ снизить количество ошибок, контролировать соблюдение стандартов и лучше понимать, что происходит внутри отдела продаж. В опросе приняли участие 1370 предпринимателей из крупных городов России.

Несмотря на активное обсуждение искусственного интеллекта, массового внедрения таких решений пока не произошло. Лишь 8% опрошенных уже активно используют ИИ-сервисы в работе с клиентами. Еще 52% находятся на этапе тестирования отдельных функций — от расшифровки звонков до автоматического анализа разговоров.

При этом предприниматели все чаще рассматривают ИИ не как замену сотрудникам, а как инструмент контроля и анализа. По данным исследования, 22% респондентов считают, что такие системы помогают контролировать соблюдение стандартов работы, а еще четверть отмечают, что ИИ позволяет объективнее оценивать качество коммуникаций с клиентами. Кроме того, 20% опрошенных уверены, что ИИ-аналитика помогает выявлять слабые места в воронке продаж и лучше понимать потребности клиентов.

Почему бизнесу недостаточно ручного контроля

Контроль качества работы сотрудников остается одной из самых трудоемких задач для руководителей. Особенно это касается отделов продаж и клиентского сервиса, где ежедневно проходят десятки или сотни коммуникаций.

«Многим компаниям внедрение ИИ-технологий кажется слишком дорогим и сложным. На самом деле важно оценивать не только первоначальные затраты, но и эффект, который технология потом даст бизнесу. Главный результат внедрения ИИ — увеличение продаж в среднем на 30–50%. Представление о сложности внедрения тоже постепенно теряет актуальность. Подключение проходит “под ключ” — специалисты настраивают интеграции, калибруют систему, создают чек-листы и дашборды. В дальнейшем поддержка платформы дорабатывает систему под конкретные задачи бизнеса и его специфику», — сказал CEO сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб» Алексей Авдеев.

По словам экспертов, интерес компаний к подобным решениям во многом связан с невозможностью вручную контролировать весь объем коммуникаций. В крупных отделах продаж руководители обычно проверяют лишь небольшую часть звонков и переписок, тогда как ИИ способен анализировать весь массив данных автоматически.

Сотрудники под цифровым наблюдением

Одновременно с ростом интереса к ИИ-инструментам возникает и другая тенденция: бизнес все чаще готов делегировать технологиям оценку качества работы сотрудников.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Исследование показывает, что предприниматели уже видят практическую пользу от таких решений. Более половины респондентов (52%) считают, что ИИ помогает автоматизировать рутинные задачи и снижает нагрузку на персонал. Еще 25% отмечают сокращение числа ошибок в коммуникациях. При этом отношение к технологии остается неоднозначным. Более четверти предпринимателей (27%) считают ИИ-решения недостаточно зрелыми для бизнеса, а каждый четвертый указывает на ошибки нейросетей. Еще 22% опасаются за сохранность данных клиентов.

Кроме того, многие сомневаются, что искусственный интеллект способен полноценно заменить человека в общении. Так, 57% респондентов уверены, что ИИ плохо справляется с эмоциональным контекстом, а 62% считают, что пользователи легко распознают ИИ-ассистентов по шаблонным ответам.

«Мнение о незрелости ИИ-решений тоже не совсем соответствует действительности. Технология развивается очень быстро, а качество работы конкретной системы во многом зависит от данных, на которых она обучается. В продажах особенно важно использовать реальные сценарии общения и регулярно обновлять базу знаний ассистента. При этом важно понимать: ИИ не должен заменять человека — он должен усиливать и упрощать его работу. Обычно менеджеру нужно проделать много рутинной работы перед каждым контактом: изучить компанию клиента, посмотреть последние новости, подготовить релевантное сообщение. На это часто не хватает времени. Автоматизация позволяет сократить время на рутинные задачи. При этом в вопросах, требующих индивидуального подхода, оценки ситуации и принятия решений, ключевая роль остается за человеком», — дополняет эксперт.

Несмотря на существующие опасения, большинство предпринимателей не отвергают новые технологии. Только 27% участников исследования заявили, что не рассматривают возможность внедрения ИИ в своей компании.

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