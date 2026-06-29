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Hybrid обновил алгоритмы Core AI: снижение CPM на 34% и рост конверсий на 22% на реальных кампаниях

AdTech-экосистема Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных разработках в области интернет-рекламы, обновила инструмент Core AI в Hybrid Platform. Благодаря изменению логики отбора площадок бизнес получает возможность расширять охват без потери качества трафика и снижать стоимость конверсии в среднем на 10% на малых и крупных аудиториях. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

«Core AI: Подбор инвентаря» (Smart List) – инструмент на базе ML-алгоритмов. Он анализирует интересы пользователей по посещениям сайтов и приложений и автоматически формирует список ресурсов для размещения рекламы. Обновление затронуло логику сбора и формирования списков. Модель по-прежнему стабильно работает на больших аудиториях, но теперь она эффективнее раскрывает и небольшие сегменты. Раньше строгий отбор ограничивал доступный инвентарь на малых аудиториях. Рекламная кампания оставалась точной, но быстро достигала предела по охвату. Сейчас система расширяет объём доступного инвентаря. Она повышает релевантность трафика на небольших аудиториях, при этом на крупных аудиториях эффективность не снижается.

Перед обновлением Hybrid провела тестирование новой модели на реальных рекламных размещениях. Сравнивались базовые кампании на white-листах (ручной подбор площадок) и размещения с использованием обновленного Core AI. По итогам тестов инструмент показал общий рост конверсий (пост-клик и пост-вью) на 22,2%. Пользователи чаще совершали целевые действия как после прямого перехода по рекламе, так и после отложенного контакта с баннером. CPM снизился на 34,4%. Это значит, что система эффективнее находила релевантный инвентарь для размещения рекламы, позволяя получать больше показов за тот же бюджет. Охват вырос на 39,1% — кампаниям стало доступно больше подходящих площадок с целевой аудиторией. Стоимость конверсии снизилась на 10% за счет более точного подбора источников размещения. Результаты зависят от аудитории, цели, креатива и объема данных, но направление эффекта сохраняется: обновленная логика помогает расширять инвентарь без потери в стоимости и конверсиях.

В технологии предусмотрено два сценария подбора площадок: по популярным ресурсам (наиболее посещаемые сайты среди ЦА) и по аффинитивности (ресурсы с высокой концентрацией релевантной аудитории). В отличие от ручного сбора white-листов под каждую кампанию, ML-модель формирует актуальный список площадок на основе поведения пользователей, которые уже контактировали с брендом. Это позволяет получать больше возможностей для размещения рекламы без потери качества.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Обновленный комплекс «Core AI: Подбор инвентаря» работает при условии установки SmartPixel — JS-кода, размещенного на сайте рекламодателя, который фиксирует ключевые события и позволяет анализировать поведение пользователей.

«При обновлении Core AI мы решали задачу, характерную для многих ML-моделей в программатике: сохранение качества отбора при расширении охвата, особенно на малых сегментах, где строгая логика отбора быстро ограничивала масштаб. Новая модель не просто механически добавляет источники трафика, а увеличивает охват за счет более точного отбора площадок, где поведение пользователей ближе к ЦА кампании. В результате рекламодатель получает управляемый инвентарь: качество контакта сохраняется, а доступный объем для размещения растет», — сказал Илья Лысенко, Data Science Product Lead Hybrid.

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