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«Философт», Техзор и GRAFF.estate подписали стратегическое соглашение

«Философт», Техзор и GRAFF.estate объявили о сотрудничестве. Соглашение закрепляет курс на дальнейшее развитие совместных решений для рынка недвижимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

При этом сотрудничество компаний началось задолго до официального подписания документа. Так, около полугода назад в экосистему «Мажордом» был интегрирован сервис работы с гарантийными заявками от Техзор. Это позволило объединить взаимодействие жителей, управляющих компаний и застройщиков в едином цифровом контуре.

Еще один совместный проект реализован с GRAFF.estate. В совместно реализованном интерактивном шоуруме квартиры посетители могут не только познакомиться с объектом недвижимости, но и протестировать сценарии управления умной квартирой через «Мажордом».

Подписание соглашения стало логичным продолжением уже действующего партнерства и создает основу для новых совместных проектов, интеграций и цифровых сервисов для девелоперов, управляющих компаний и жителей.

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