CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения
|

Застройщикам предложили мини-апп для быстрой передачи квартир

Компания Wellsoft, разработчик цифровых решений для девелоперов и управляющих компаний, представляет новый формат автоматизации приема-передачи объектов недвижимости. Теперь застройщики могут получить полнофункциональный сервис приемки в формате мини-аппа, который встраивается в любое существующее приложение — собственное или партнерское. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

В отличие от монолитных и дорогостоящих решений, требующих замены всей ИT-инфраструктуры, мини-апп работает как подключаемый модуль. Девелопер сохраняет текущую экосистему и дополняет ее цифровой приемкой.

«Наш сервис — это не "космолет", который нужно покупать целиком, а точечное решение, закрывающее конкретные потребности: прозрачную фиксацию дефектов, контроль подрядчиков и защиту от потребительского экстремизма. Мы встраиваемся в уже существующую цифровую среду застройщика. В результате он получает ощутимую экономию: сокращаются сроки приемки, а значит, обеспечивается более быстрый доступ к эскроу-счетам. Кроме того, снижаются коммунальные платежи за период между сдачей объекта и заселением, а также минимизируются судебные издержки», — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft.

Защита от исков

С января 2026 г. в России отменен мораторий на штрафы для застройщиков. Без качественной цифровой фиксации каждая квартира с мелкими недостатками может обернуться исками на сотни тысяч рублей. Сервис Wellsoft автоматизирует внутреннюю приемку от подрядчиков и клиентскую приемку собственником, формируя доказательную базу, что позволяет перевыставлять штрафы. В результате девелопер не только защищает себя, но и уменьшает число исковых требований.

Прозрачное ценообразование

Ключевое отличие модели Wellsoft — фиксированная цена за объект недвижимости, будь то квартира, кладовка или машиноместо. Застройщик может проводить внутри объекта неограниченное число приемок без дополнительных начислений. Это делает сервис доступнее в несколько раз по сравнению с рыночными аналогами.

Полный цикл в одном сервисе

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях
Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях Импортонезависимость

Цифровой процесс передачи ключей охватывает весь необходимый функционал: от кабинетов администратора, менеджера застройщика и подрядчика до мобильного приложения для приемщика с фиксацией дефектов через фото и описание.

Собственник получает личный кабинет для онлайн-записи на приемку и отслеживания устранения дефектов в реальном времени. Сервис может обеспечить бесшовную передачу гарантийных заявок из управляющей компании, формирование полного пакета документов и интеграцию с существующими базами данных застройщика по жителям и объектам через открытый API. Руководство девелопера, в свою очередь, избавляется от ручного сбора отчетов в Excel, получая прозрачную аналитику в режиме реального времени.

«Застройщики больше не хотят переплачивать за софт, который невозможно совместить с тем, что уже работает, — сказали представители Wellsoft. — Сейчас время оптимизации. Быстрая передача объектов — еще один инструмент для тех девелоперов, которые хотят получить лучший функционал на рынке, но не готовы переплачивать и менять ради этого всю свою экосистему».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Ozon заказывает производство 15 тыс. электровелосипедов для российских курьеров

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще