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YADRO оборудовала аудиторию Президентской академии устройствами KVADRA для работы с абитуриентами

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) предоставила устройства под собственным брендом KVADRA для новой аудитории Президентской академии. Современное рабочее пространство предназначено для работы с абитуриентами.

В аудитории установлено 50 устройств KVADRA: 43 ноутбука и 7 моноблоков. Оборудование будет использоваться сотрудниками Академии во время приемной кампании.

Открытие аудитории стало одним из первых практических результатов сотрудничества YADRO и Президентской академии. Соглашение, подписанное на ЦИПР, предусматривает развитие совместных проектов в сфере образования, науки и прикладного использования российских клиентских устройств в образовательной среде.

Документ также закрепляет несколько направлений взаимодействия: проведение совместных мероприятий, включая конференции, круглые столы, семинары, хакатоны и ярмарки вакансий, обмен экспертизой по использованию ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения, а также возможность применения устройств KVADRA в учебном процессе — на лекциях, семинарах и лабораторных работах. Отдельное направление сотрудничества связано с организацией практики студентов Президентской академии в YADRO.

«Для Президентской академии важно, чтобы цифровая инфраструктура была встроена в повседневные процессы. Новая аудитория помогает сделать взаимодействие с абитуриентами более удобным и технологичным, а сотрудничество с YADRO дает возможность развивать такие практические форматы на базе российских устройств. Мы видим потенциал для дальнейших проектов, связанных с образовательной средой», — отметил Павел Клепинин, проректор Президентской академии.

«Недавнее соглашение с Президентской академией быстро перешло в прикладной формат: устройства KVADRA уже используются в аудитории, где сотрудники академии работают с абитуриентами. Для YADRO такой проект важен тем, что клиентские устройства проходят проверку в реальной образовательной среде — в сценариях, где нужны стабильная работа, удобство для сотрудников и готовность к регулярной нагрузке. Рассчитываем, что этот опыт станет основой для дальнейшего развития совместных проектов с академией», — добавил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

YADRO последовательно развивает сотрудничество с образовательными организациями: компания участвует в проектах, которые помогают знакомить студентов и сотрудников вузов с российскими технологическими решениями и реальными сценариями их применения. Открытие аудитории в Президентской академии продолжает это направление и расширяет практическое использование устройств KVADRA в образовательной среде.

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