CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

Отношение к технологиям ИИ: от восторга и страха — к осознанности и рациональности

Ожидания россиян от ИИ за год уменьшились. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала в России, приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

За год средняя оценка доли рабочих задач, которые, по мнению россиян, может выполнять ИИ, снизилась с 31 до 28%. Абсолютных скептиков стало больше: 24% считают, что ИИ не сможет выполнять ни одну из их задач (год назад — 18%).

Мужчины оценивают потенциал ИИ выше: доля задач, подлежащих автоматизации, по их мнению, составляет 31% против 26% в ответах женщин.

Средние оценки выше у молодежи до 35 лет — 31% обязанностей могут быть цифровизированы, а 20% уверены, что ИИ в их области неприменим вообще; по мнению россиян 45+, 23% их задач может выполнять машина («Лучший результат, если человек в завершающей стадии все контролирует»), а 28% уверены, что ИИ не справится.

Точек приложения ИИ к своим задачам россияне со средним профессиональным образованием видят больше, чем россияне с высшим: 33 и 26% соответственно. В то же время среди закончивших техникумы и колледжи каждый третий (32%) уверен, что ИИ не сможет работать за них, а среди обладателей дипломов вузов такого мнения придерживается только каждый пятый.

За последний год рекордсмены по доверию к ИИ — операторы кол-центров — растеряли былой оптимизм: если в 2025 г. они оценивали потенциал автоматизации в среднем на 52% своих задач, то сейчас их оценка снизилась до 38%. При этом доля уверенных, что нейросети не смогут заменить человека, среди них тоже уменьшилась с 33% до 19%. Значительно умерили свои ожидания относительно возможностей современных технологий PR-менеджеры и бухгалтеры (за год средняя оценка потенциально делегируемых задач стала меньше на 22 процентных пункта по каждой профессии), а также главные бухгалтеры и квалифицированные рабочие (минус по 20 п.п.). При этом среди последних доля скептически настроенных оказалась максимальной (42%).

Самым стабильным оказалось мнение программистов и системных администраторов: по сравнению с 2025 г. средние оценки объема обязанностей, который может быть переложен на ИИ, практически не изменились. Очевидно, что те, кто ближе всех знаком с реальными возможностями и ограничениями технологий, стали чуть прагматичнее, но отрицать потенциал искусственного интеллекта не собираются.

***

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?
Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России? Цифровизация

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 536

Время проведения: 25 мая — 22 июня 2026 г.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Ozon заказывает производство 15 тыс. электровелосипедов для российских курьеров

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще