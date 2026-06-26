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МТС «накрыла» мобильным интернетом села Павловского района

МТС расширила покрытие мобильной сети в деревне Ясенцы и селе Большое Давыдово Павловского района. Уверенная связь появилась в социальных объектах: фельдшерских пунктах, школах, библиотеках и администрациях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В деревне Ясенцы была проведена оптимизация существующей сети, что позволило значительно расширить географию покрытия и обеспечить стабильный сигнал на всех улицах поселка. В свою очередь, в селе Большое Давыдово для этой же цели была установлена дополнительная новая вышка связи. Запуск оборудования позволил полностью покрыть населенный пункт, обеспечив жителям стабильное соединение для доступа в интернет и совершения звонков. Благодаря проведенной модернизации в поселках были устранены «белые пятна», где ранее сигнал был слабым или нестабильным.

«Инженеры МТС продолжают системную работу по устранению «белых пятен» на карте покрытия в Нижегородской области. Сегодня жители сел пользуются интернетом так же активно, как и в городе, поэтому важно, чтобы связь работала везде. В 2026 г. компания уже модернизировала оборудование в ряде населенных пунктов Балахнинского, Городецкого и Ковернинского районов. В список обновленных территорий вошли Ковригино, Шадрино, Воронино, а также поселки Совхозный и Ковернино», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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