CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

«Мой Класс» и «Точка Банк» объявили о партнерстве для развития образовательного бизнеса

Разработчик CRM-системы для образовательного бизнеса «Мой Класс» и «Точка Банк» объявили о стратегическом партнерстве для развития EdTech-сегмента. Вместе они запустили комплексное B2B-решение для предпринимателей в сфере дополнительного образования. Об этом CNews сообщили представители «Мой Класс».

Компании объединят экспертизу в автоматизации образовательных процессов и финтех-решениях, чтобы создать прочную основу для развития и масштабирования бизнеса.

Партнерство поможет школам сократить ручную работу и автоматизировать ежедневные бизнес-задачи. Предприниматели смогут больше фокусироваться на развитии своего проекта. Стороны предложили онлайн- и офлайн-школам решение, в котором все необходимое для работы образовательного бизнеса собрано в одном месте.

Свыше 10 тыс. отделений и филиалов образовательных центров по всей стране, использующих CRM «Мой Класс», получат доступ к специализированным решениям «Точка Банка». В пакет войдут специальные условия по торговому и интернет-эквайрингу (ставка — 1,5%), сопровождение в получении образовательной лицензии, решения для приема оплаты от клиентов из-за рубежа, рекламные инструменты и три месяца бесплатного обслуживания. Одним из основных направлений партнерства станет интеграция платежных решений в контур управления школой.

Отдельным направлением станет помощь образовательным проектам в получении и переоформлении лицензии. Предприниматели смогут получить поддержку в подготовке необходимых документов и консультации по вопросам лицензирования образовательной деятельности.

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

Для образовательных проектов, чья деятельность попадает под требования законодательства, наличие лицензии — обязательно условие для развития бизнеса. Она позволяет вести деятельность в правовом поле, повышает доверие учеников и родителей, открывает дополнительные возможности для масштабирования проекта и становится конкурентным преимуществом для школы.

«Предприниматели сегодня работают в непростых условиях: растет регуляторная и операционная нагрузка, меняются налоговые правила, усложняются требования к ведению бизнеса. Мы видим, что образовательному бизнесу эти изменения чувствительны: школе нужно одновременно развивать продукт, привлекать студентов, управлять командой и сохранять качество обучения. Вместе с этим значительная часть времени уходит на административные задачи, которые отвлекают предпринимателя от главного. Вместе с “Мой Класс” мы формируем продуктовую синергию, которая помогает снять часть этой нагрузки и дать образовательному бизнесу понятный набор инструментов для работы и масштабирования. Для нас это партнерство — возможность поддержать предпринимателей в непростое время и помочь школам расти устойчиво, быстрее адаптироваться к изменениям», — сказал лидер развития продуктов для розницы в «Точка Банке» Евгений Николаев.

«Наша миссия — помогать образовательным проектам масштабироваться, выстраивать устойчивые процессы и находить новые возможности для роста. Сегодня CRM для образовательного центра — это инфраструктура, которая позволяет контролировать ключевые процессы, снижать операционную нагрузку команды и создавать условия для масштабирования проекта без потери качества управления. Партнерство с «Точка Банком» усиливает эти возможности: вместе мы сможем предложить рынку более эффективные инструменты и создать дополнительные условия для развития бизнеса в сфере дополнительного образования», — отметил генеральный директор компании «Мой Класс» Максим Черанев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Ozon заказывает производство 15 тыс. электровелосипедов для российских курьеров

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще