«Мой Класс» и «Точка Банк» объявили о партнерстве для развития образовательного бизнеса

Разработчик CRM-системы для образовательного бизнеса «Мой Класс» и «Точка Банк» объявили о стратегическом партнерстве для развития EdTech-сегмента. Вместе они запустили комплексное B2B-решение для предпринимателей в сфере дополнительного образования. Об этом CNews сообщили представители «Мой Класс».

Компании объединят экспертизу в автоматизации образовательных процессов и финтех-решениях, чтобы создать прочную основу для развития и масштабирования бизнеса.

Партнерство поможет школам сократить ручную работу и автоматизировать ежедневные бизнес-задачи. Предприниматели смогут больше фокусироваться на развитии своего проекта. Стороны предложили онлайн- и офлайн-школам решение, в котором все необходимое для работы образовательного бизнеса собрано в одном месте.

Свыше 10 тыс. отделений и филиалов образовательных центров по всей стране, использующих CRM «Мой Класс», получат доступ к специализированным решениям «Точка Банка». В пакет войдут специальные условия по торговому и интернет-эквайрингу (ставка — 1,5%), сопровождение в получении образовательной лицензии, решения для приема оплаты от клиентов из-за рубежа, рекламные инструменты и три месяца бесплатного обслуживания. Одним из основных направлений партнерства станет интеграция платежных решений в контур управления школой.

Отдельным направлением станет помощь образовательным проектам в получении и переоформлении лицензии. Предприниматели смогут получить поддержку в подготовке необходимых документов и консультации по вопросам лицензирования образовательной деятельности.

Для образовательных проектов, чья деятельность попадает под требования законодательства, наличие лицензии — обязательно условие для развития бизнеса. Она позволяет вести деятельность в правовом поле, повышает доверие учеников и родителей, открывает дополнительные возможности для масштабирования проекта и становится конкурентным преимуществом для школы.

«Предприниматели сегодня работают в непростых условиях: растет регуляторная и операционная нагрузка, меняются налоговые правила, усложняются требования к ведению бизнеса. Мы видим, что образовательному бизнесу эти изменения чувствительны: школе нужно одновременно развивать продукт, привлекать студентов, управлять командой и сохранять качество обучения. Вместе с этим значительная часть времени уходит на административные задачи, которые отвлекают предпринимателя от главного. Вместе с “Мой Класс” мы формируем продуктовую синергию, которая помогает снять часть этой нагрузки и дать образовательному бизнесу понятный набор инструментов для работы и масштабирования. Для нас это партнерство — возможность поддержать предпринимателей в непростое время и помочь школам расти устойчиво, быстрее адаптироваться к изменениям», — сказал лидер развития продуктов для розницы в «Точка Банке» Евгений Николаев.

«Наша миссия — помогать образовательным проектам масштабироваться, выстраивать устойчивые процессы и находить новые возможности для роста. Сегодня CRM для образовательного центра — это инфраструктура, которая позволяет контролировать ключевые процессы, снижать операционную нагрузку команды и создавать условия для масштабирования проекта без потери качества управления. Партнерство с «Точка Банком» усиливает эти возможности: вместе мы сможем предложить рынку более эффективные инструменты и создать дополнительные условия для развития бизнеса в сфере дополнительного образования», — отметил генеральный директор компании «Мой Класс» Максим Черанев.