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«Хипра Рус» внедрила интеграцию ERP-системы с «Контур.Диадок» благодаря решению «ЦМД-софт»

Российское подразделение биотехнологической компании HIPRA автоматизировало обмен юридически значимыми документами с контрагентами с помощью интеграционного модуля «ЦМД-софт: Интеграция SAP Business One с Контур Диадок». Об этом CNews сообщили представители компании «ЦМД-софт».

ООО «Хипра Рус» — дочерняя структура международной биотехнологической корпорации Laboratorios Hipra S.A. (Испания).

Ранее, в 2020 г., компания «ЦМД-софт» в качестве технологического партнера выполнила комплексное внедрение SAP Business One в «Хипра Рус», обеспечив ведение российского бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями законодательства, а также консолидацию финансовых отчетов для головного офиса. Новый этап сотрудничества позволил российскому подразделению биотехнологической компании HIPRA сделать процесс документооборота с контрагентами более комфортным и технологичным: теперь обмен документами происходит напрямую из интерфейса SAP Business One через систему ЭДО «Контур.Диадок».

Ключевые возможности внедренного модуля

Выгрузка формализованных документов (УПД, акты, счета-фактуры, ТОРГ-12) в утвержденном XML-формате.

Отправка неформализованных документов (PDF, Excel, Word) через вкладку «Приложения».

Подписание документов квалифицированной электронной подписью непосредственно в SAP Business One.

Контроль статусов обработки документов («Задачи ЭДО») без необходимости заходить в веб-интерфейс «Диадок».

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Разграничение прав доступа для сотрудников, работающих с ЭДО.

Благодаря интеграции «Хипра Рус» сократила трудозатраты на обмен закрывающими документами с поставщиками и покупателями, а также исключила ошибки ручного переноса данных между системами.

Любовь Замашкина, генеральный директор ООО «Хипра Рус»: «Мы давно работаем в SAP Business One и ценим его надежность. Но раньше для отправки документов контрагентам приходилось выгружать их вручную и заходить в личный кабинет «Диадок». Сейчас все происходит в пару кликов внутри нашей ERP-системы. Это значительная экономия времени и снижает риск ошибок. Особенно важно, что мы можем подписывать документы электронной подписью прямо из SAP Business One».

Ольга Орлова, исполнительный директор АО «ЦМД-софт»: «Мы видим растущий запрос со стороны наших клиентов на встраивание ЭДО в учетные системы. Модуль интеграции с «Контур.Диадок» — логичное развитие нашей экспертизы в автоматизации учета. В случае с «Хипра Рус» мы не только закрыли потребность в современном документообороте, но и сохранили единую архитектуру бизнес-процессов дочерней компании, понятную международному руководству».

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