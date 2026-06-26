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ЕВРАЗ ЗСМК завершил внедрение автоматизированной системы дозирования в конвертерном цехе

ЕВРАЗ ЗСМК завершил модернизацию бункерной эстакады конвертерного цеха, внедрив цифровую систему точного дозирования сырья. Благодаря проекту предприятие ежемесячно будет экономить 6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

До модернизации шесть расходных бункеров не были оснащены весовым дозированием. Операции выполнялись вручную, что ограничивало возможность выпуска новых марок стали и создавало риск перерасхода сырья. Чтобы решить эти проблемы, в цехе установили современные автоматизированные бункеры-дозаторы. Теперь данные о весе каждого материала, в том числе легирующих добавок, передаются в систему мгновенно.

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Для полного контроля процесса в конвертерном цехе интегрировали комплекс цифровых сервисов: радарные уровнемеры, видеонаблюдение с функцией видеоаналитики, единый пульт управления с компьютерами и систему пневматической поверки веса.

«Теперь участок ферросплавов в цехе работает в единой цифровой сети. Мы получили возможность производить взвешивание и автоматически учитывать все материалы, используемые на плавку, расширили возможность применения альтернативных материалов. Все это, в комплексе, позволило нам более эффективно управлять себестоимостью продукции, организовать точный учет дорогостоящих материалов и, кроме того, сделать условия труда сталеваров более безопасными и комфортными», — отметил начальник конвертерного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Станислав Щипанов.

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