Две трети россиян уверены, что смогут отличить ИИ-контент от творчества человека

70% интернет-пользователей убеждены, что хорошо умеют различать контент, сгенерированный при помощи нейросетей, и контент, созданный человеком вручную, выяснили в рамках совместного исследования аналитики платформы искусственного интеллекта LibraChat и коммуникационного агентства FAVES Communications. Об этом CNews сообщили представители FAVES Communications.

Онлайн-опрос проводился с 13 по 25 мая 2026 г. среди 1217 россиян старше 18 лет.

При этом наиболее скептично себя оценивает молодежь — только 56% респондентов в возрасте до 30 лет считают, что могут отличать ИИ-продукт от «живого» творчества, еще 35% не обладают таким умением, а остальные 9% затруднились ответить.

Наиболее высокую уверенность в своих способностях демонстрируют респонденты в возрасте 31–40 лет — 85% из них утвердительно ответили на вопрос об умении определять нейросетевой контент. Это заметно выше как общего показателя (70%), так и значений в других возрастных категориях. Так, среди россиян 41–50 лет и старше 50 лет показатели близки — 64% и 62% соответственно.

«Уверенность респондентов в своем умении определять «авторство» контента часто далека от реальности: по мере развития генеративных инструментов видимых отличий между творчеством ИИ и человека становится все меньше. Молодежь в этом отношении оказалась наиболее продвинутой категорией: активно взаимодействуя с цифровыми технологиями, люди в возрасте 18-30 лет чаще готовы признать высокий уровень развития нейросетей», — сказала Юлия Царева, основатель коммуникационного агентства FAVES Communications.

Доля тех, кто считает, что не сможет отличить нейросетевой и созданный вручную контент, существенно варьируется: в группе 31–40 лет она минимальна (всего 3%), тогда как среди молодежи 18–30 лет достигает 35%. В старших возрастных группах этот показатель находится на уровне 24–28%.

При этом около четверти россиян с позитивом относятся к ИИ-контенту и считают, что он обычно более качественный и интересный, чем созданный человеком. Так, нейросетевые иллюстрации одобряют 27% опрошенных, видео — 25%, а тексты — 22%. Нейтральной позиции придерживаются 42%, 41% и 45%респондентов соответветственно.

«В креативной индустрии становится все больше специалистов, которые успешно объединяют свой ручной труд и ИИ-инструменты, тщательно продумывая промпты и дорабатывая результат вручную. Такой подход к работе зачастую помогает не только сократить количество рутины и сэкономить время, но и получить более высокое качество. Умение создавать при помощи ИИ контент, неотличимый от человеческого, — это главный критерий мастерства автора, который управляет ИИ-инструментом, и показатель уровня используемой модели», — сказала Марианна Базаркулова, эксперт по практическому применению ИИ в бизнесе платформы искусственного интеллекта LibraChat.

В негативном отношении к ИИ-контенту призналась треть опрошенных россиян — респонденты отмечают, что он раздражает и выглядит как обман аудитории. Чаще всего это касается нейросетевых видео и текстов (34% и 33% относятся к ним отрицательно), чуть реже — иллюстраций (31%).

«Репутация ИИ-контента среди широкой аудитории зависит как от его качества, так и от непосредственного опыта обычных пользователей. Например, инциденты с выдуманными фактами ожидаемо усилили скепсис относительно нейросетей. Однако технологии совершенствуются, и сегодня на российском рынке уже доступны ИИ-решения, которые умеют работать в строгом соответствии с реальными данными и подходят для обучения, анализа и других профессиональных задач, требующих исключительно достоверной информации», — сказала Марианна Базаркулова.

Оценка нейросетевого контента отличается в зависимости от возраста респондентов. Так, молодежь в целом демонстрирует большую открытость к генеративным технологиям, особенно в визуальных форматах, тогда как старшие возрастные группы чаще проявляют настороженность и склонны воспринимать ИИ‑контент как потенциальную попытку ввести в заблуждение.

«Негативное отношение к ИИ-контенту обостряется, если такие тексты, иллюстрации или видео не содержат прямых указаний на искусственное происхождение. Здесь, как и в целом при коммуникациях с аудиторией, брендам важно быть честными и открытыми — и не пытаться скрыть применение нейросетей, если это действительно имело место, причем вмешательство человека было минимальным. Иначе у потребителя может появиться сомнительная ассоциация: «если вы обманули меня в этом, значит, вы можете обмануть и в остальном и вашему бренду нельзя доверять». Именно поэтому оптимальная позиция для бизнеса — когда ИИ становится инструментом автора, но не самим автором», — сказала Юлия Царева.

Эксперты LibraChat на примере текстов выделили три признака, по которым можно «опознать» нейросетевой контент.

Во-первых, повторяющиеся речевые паттерны — штампы вроде «в современном мире», «важно отметить», «давайте разберемся» и другие конструкции, которые делают текст предсказуемым. Но важно понимать: такие недочеты есть не только у ИИ, но и у многих начинающих авторов.

Во-вторых, безликость: когда в тексте нет позиции, нет автора — он «гладкий», но при этом пустой. Нет оценочных суждений, нет характера, нет ощущения, что за текстом стоит человек с опытом и убеждениями.

В-третьих, отсутствие инсайтов. Текст может быть логичным, аккуратным, но поверхностным — с очевидными выводами, которые не дают читателю нового взгляда или мысли.

«Ключевой момент: все эти признаки — это не столько «следы ИИ», сколько маркеры слабой работы человека с инструментом. Поэтому вопрос не в том, как отличить ИИ-текст, изображение или видео, а в том, насколько хорошо автор умеет использовать нейросети и есть ли у него собственная экспертиза, которую он привносит в свое творчество. От этого зависит результат, а с ним — и реакция аудитории», — сказала Марианна Базаркулова.