«1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент»

Компания «1С-Рарус» объявила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обслуживания на базе «1С:ERP» и «1С:CRM» в компании «Континент» . Время подбора оптимальной спецификации готового изделия сократилось с 1–2 недель до нескольких минут. Повысились качество и скорость обработки сервисных обращений. Улучшены показатели оборачиваемости и управляемости складских запасов.

«Континент» разрабатывает и производит цифровые системы управления, связи и транспортную электронику. Портфель компании включает более 100 серийных систем для железнодорожной отрасли и промышленной автоматизации. В штате – 120 высококвалифицированных специалистов.

До начала проекта предприятие использовало систему на базе «1С:Управление производственным предприятием». По мере роста объемов заказов и усложнения производственных и сервисных процессов развитие системы становилось все более трудоемким и затратным. Руководство «Континент» приняло решение о переходе на «1С:ERP Управление предприятием» с интеграцией модуля «1С:CRM». Партнером проекта выбрали «1С-Рарус» благодаря экспертизе и опыту внедрений ERP в производственных отраслях.

В рамках проекта создана единая система управления производством, закупками, складом, продажами и сервисом. Автоматизирован подбор составов изделий с учетом аналогов комплектующих, сроков поставки, стоимости и доступности материалов. Настроены CRM- и сервисные процессы с учетом специфики компании. Внедрено адресное хранение и мобильная работа кладовщиков с использованием терминалов сбора данных.

По итогам проекта время подбора оптимальной спецификации готового изделия сокращено с 1–2 недель до нескольких минут. Это позволяет быстрее рассчитывать предварительную стоимость и сроки изготовления и выбирать наиболее выгодные аналоги для снижения себестоимости.

Повысились качество и скорость обработки сервисных обращений благодаря автоматизации воронок по гарантийному, платному и внутреннему ремонту.

Улучшены показатели оборачиваемости и управляемости складских запасов за счет внедрения механизма обеспеченности заказов.

Сокращены сроки исполнения заказов за счет более эффективного управления снабжением, включающего планирование закупок и автоматизированное формирование заказов поставщикам и переработчикам.

Дебиторская задолженность снижена благодаря проведенной в рамках перехода на новую систему учета сверке взаиморасчетов с контрагентами.

Ведение регламентированного учета в обновляемой системе «1С» позволяет оперативно формировать отчетность в соответствии с требованиями законодательства.

Снижена зависимость от ручных расчетов и отдельных экспертов, повышена устойчивость процессов производства, сервисного обслуживания и материально-технического обеспечения.

Иван Москаленко, заместитель коммерческого директора «Континента», сказал: «Наше оборудование отвечает за безопасность, надежность и комфорт пользователей транспортной и промышленной инфраструктуры, поэтому для нас критично, чтобы внутренние процессы работали так же безотказно. Переход на "1С:ERP" позволил нам ускорить планирование и повысить управляемость производства, склада и сервиса. В результате мы уверенно развиваем линейку высокотехнологичной электроники и стабильно выполняем обязательства перед нашими заказчиками».

Мария Гришаева, бизнес-аналитик «Континента, отметила»: «В ближайших планах — развитие инструментов планирования загрузки оборудования и рабочих центров с построением детализированных графиков производства, чтобы еще точнее управлять ресурсами и сроками выполнения заказов».