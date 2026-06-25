В «Жилфонде» разработали ИИ-ассистента для риелторов и руководителей агентств недвижимости

«Жилфонд», головная компания-франчайзер одноименной сети агентств недвижимости, объявила, что ИИ-агент для риелторов, который несколько месяцев тестировался внутри, стал доступен для всех франчайзи сети. Агент подключается к рабочим сервисам риелтора, обновляет данные в CRM и управляет календарем, проверяет объекты и отвечает на типовые запросы. Об этом CNews сообщили представители ООО «Жилфонд».

Для «Жилфонда» это не первый шаг в сторону автоматизации на базе искусственного интеллекта. Так, в январе 2026 г. компания запустила модуль, который анализирует объекты недвижимости по 30 параметрам и предсказывает эффективность вложений в рекламу — чтобы агентство не тратило бюджет на заведомо неликвидные объекты. С 2025 г. в «Жилфонде» работают отдельные ИИ-инструменты для анализа звонков, а также для определения рыночных цен объектов.

«Новый ИИ-ассистент, как говорят в компании, это качественно другая история. Это уже не отдельный модуль внутри CRM, а самостоятельный агент, который работает через отдельное устройство и по-настоящему встраивается в рабочий день специалиста. Ассистент разработан на базе фреймворка OpenClaw и использует для выполнения задачи локальную LLM, развернутую на собственном сервере. Это обеспечивает информационную безопасность, в том числе защищенность персональных данных сотрудников и клиентов.

В зависимости от задач офиса и нужного уровня интеграции ассистент получает доступ к CRM, календарям, личным кабинетам на профессиональных платформах, и может использовать их в выполнении ежедневных задач. Например, по запросу риелтора бот самостоятельно получает данные из Росреестра и передает готовую выписку. Набор сценариев настраивается под конкретные задачи и степень доступа — ИТ-департамент Жилфонда подключает инструмент и адаптирует его для отдельного специалиста или для всей команды офиса.

«Несколько месяцев мы тестировали ИИ-ассистента внутри, смотрели, с какими задачами и как он справляется, настраивали помощника под особенности риелторского бизнеса и ведения сделок с недвижимостью. Теперь, когда эффективность бота для нас очевидна, и предусмотрены все ограничения по безопасности, мы решили сделать его доступным для всех наших франчайзи. Надеюсь, он станет для многих полезным помощником. Только по приблизительным подсчетам на административные задачи у риелтора может уходить до 30–40% рабочего времени, при этом клиенты чаще всего ждут, чтобы на их сообщения отвечали буквально в течение минуты – что в принципе не всегда возможно. Ассистент берет на себя заметную часть операционных задач и обеспечивает быстрые коммуникации, так что в конечном итоге это может существенно повысить эффективность как отдельного специалиста, так и всего офиса агентства недвижимости», — сказал генеральный директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.

По данным опроса Realtors Property Resource, проведенного в начале 2026 г., ИИ-инструментами в повседневной работе уже пользуются 82% американских риелторов — против 68% годом ранее. Российский рынок недвижимости традиционно консервативнее, но отечественные агентства тоже постепенно встраиваются в новую реальность и осваивают технологии, которые позволяют специалистам и работать эффективнее, и, что не менее важно, снижать риск выгорания:

«Чем меньше сил и времени риелтор тратит на рутину, тем больше ресурсов у него остается на клиента, на разговор, на сопровождение сделки и поиск решений для конкретного человека и семьи, — то есть на то, ради чего в эту профессию вообще приходят», — сказал Александр Чернокульский.