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Selectel и Just AI представили совместное решение

Selectel и Just AI представили совместное решение для запуска и эксплуатации корпоративных проектов на базе искусственного интеллекта. Оно объединяет платформу управления ИИ-агентами и инфраструктуру для их работы, позволяя компаниям размещать ИИ-системы в облаке, на выделенных серверах, в собственном контуре или в гибридной среде без необходимости выстраивать отдельную архитектуру для каждого сценария использования искусственного интеллекта. Такой подход дает возможность гибко выбирать инфраструктурную модель для ИИ-проектов в зависимости от требований к безопасности, производительности и стоимости.

Благодаря новому решению ИИ-агенты становятся частью корпоративной ИТ-инфраструктуры и могут работать в различных средах без изменения логики их управления и эксплуатации. Единая платформа упрощает внедрение, поддержку и масштабирование ИИ-решений и ускоряет их вывод в промышленную эксплуатацию.

Решение особенно актуально для компаний, которым необходимо одновременно развивать ИИ-проекты и соблюдать строгие требования информационной безопасности, защиты данных и регуляторного соответствия. Оно поддерживает гибридный подход: чувствительные данные могут размещаться в собственном контуре или аттестованных сегментах инфраструктуры провайдера, при этом пилотные проекты можно быстро запускать в облаке и масштабировать по мере роста нагрузки. Продукт может применяться для автоматизации клиентского сервиса (чат-боты, техническая поддержка), HR-процессов (подбор кандидатов, коммуникации с сотрудниками), операционных задач (документооборот, подготовка отчетности), работы с корпоративными базами знаний и других сценариев.

В рамках сотрудничества Just AI предоставляет платформу Just AI Agent Platform для создания, оркестрации и управления ИИ-агентами. Продукт входит в реестр отечественного ПО и поддерживает no-code (разработка без написания кода) и pro-code (разработка с использованием программного кода) подходы, работу с любыми языковыми моделями, интеграцию с корпоративными бизнес-процессами и инструменты контроля безопасности.

Selectel предоставляет инфраструктуру для работы ИИ-нагрузок. Заказчики могут выбирать формат развертывания в зависимости от задач:

Облако Selectelвиртуальная инфраструктура с GPU и доступом к возможностям ИИ-платформы Selectel, включая Foundation Models Catalog (каталог преднастроенных ИИ-моделей). Подходит для быстрого старта проектов и масштабирования ресурсов с оплатой за фактическое потребление.

Выделенные серверы — изолированная инфраструктура с доступом к GPU, включая платформы Nvidia HGX B300 и Nvidia H200, Nvidia RTX Pro 6000 и другие решения. Подходит для ресурсоемких задач инференса и обучения самых современных моделей.

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Контур заказчика (on-premise) — размещение GPU-инфраструктуры Selectel на площадке клиента. Подходит компаниям, которым важно сохранять полный контроль над своим ИТ-контуром и обеспечивать обработку чувствительных данных внутри собственной инфраструктуры. При этом заказчики получают доступ к современным вычислительным ресурсам без инвестиций в закупку собственного оборудования: доставку, обслуживание и обновление инфраструктуры берет на себя провайдер.

Гибридная модель — сочетание облачных ресурсов, выделенной инфраструктуры и on-premise-развертывания в рамках единой архитектуры решения.

«Сегодня многие компании уже не ограничиваются экспериментами с искусственным интеллектом, а переходят к масштабированию таких проектов – при этом особое внимание уделяется стоимости владения AI-нагрузками и требованиям к информационной безопасности. По мере роста числа AI-инициатив усложняется управление ими, при этом критичными становятся скорость и эффективность внедрения решений. В этих условиях корпоративные AI-системы требуют не точечных внедрений, а единого подхода к их запуску и эксплуатации в разных инфраструктурных моделях. В рамках совместного решения с Just AI мы даем компаниям возможность выстраивать управляемую среду для AI-агентов с учетом этих факторов, сохраняя гибкость инфраструктуры и единую модель их работы», — сказала Мария Седельникова, руководитель по развитию технологических партнерств, Selectel.

«Основной барьер при запуске ИИ-проектов — не технологии, а невозможность дать агентам доступ к корпоративным данным без компромиссов по безопасности и бюджету. Совместное решение с Selectel закрывает этот вопрос: компании могут быстро запускать AI-решения в безопасном облаке, а по мере роста нагрузки и сбора метрик — переносить агентов в защищенный контур без потери функциональности и необходимости перестраивать процессы. Мы убеждены, что корпоративный ИИ должен органично встраиваться в существующую инфраструктуру — и этот шаг с Selectel делает такую интеграцию практичной для бизнеса любого масштаба», — отметил Глеб Обломский, директор по продуктам Just AI.

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