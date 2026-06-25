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RooX UIDM обеспечивает централизованный доступ к корпоративным коммуникациям на базе Matrix

Компания RooX объявляет об интеграции платформы управления доступом RooX UIDM с открытым протоколом и экосистемой защищенных коммуникаций Matrix. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Matrix — это открытый протокол для обмена сообщениями и организации защищенных коммуникаций, который используется для построения корпоративных мессенджеров, систем оповещения и коллаборационных платформ. Архитектура Matrix позволяет разворачивать собственные серверы и контролировать данные внутри периметра организации, что делает его востребованным в компаниях с повышенными требованиями к безопасности и независимости ИТ-инфраструктуры.

Интеграция с RooX UIDM позволяет реализовать централизованную аутентификацию пользователей при работе с решениями на базе Matrix. Сотрудники получают доступ к корпоративным коммуникациям, используя единую учетную запись для всех сервисов (SSO), а администраторы — единый контур управления доступами и политиками безопасности. Интеграция осуществляется по протоколу OpenID Connect (OIDC), RooX UIDM выступает корпоративным поставщиком удостоверений (Identity Provider).

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Регистрация пользователей в мессенджере автоматизирована через вход по SSO, что избавляет от необходимости ручного администрирования в Matrix при подключении новых сотрудников.

«Коммуникационные платформы — неотъемлемая часть ИТ-ландшафта, и к ним предъявляются те же требования по безопасности и управляемости, что и к другим корпоративным системам. RooX UIDM забирает на себя сценарии двухфакторной аутентификации на базе различных каталогов пользователей, позволяя включить корпоративный мессенджер в единый контур управления доступом без усложнения архитектуры», — сказал руководитель направления проектов и аналитики RooX Денис Пулин.

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