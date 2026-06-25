CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС раскинула гигабитную сеть в «Молодежном» и других домах Магнитогорска

МТС расширила фиксированную сеть в многоквартирных домах и таунхаусах Магнитогорска. В результате подключения новостроек и других домов города к фиксированной сети еще более 500 магнитогорских семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с на этапе заселения в квартиры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели сеть фиксированного интернета в домах ЖК «Молодежный», а также на улицах Карла Маркса и 50-летия Магнитки. Построенная инфраструктура открыла новоселам доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с, что в 10 раз выше стандартных 100 Мбит/с, и цифровому телевидению.

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях
Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях Импортонезависимость

Гигабитная сеть обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате и . Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«Сегодня для многих семей переезд в новую квартиру начинается не только с ремонта и выбора мебели, но и с подключения цифровых сервисов. Домашний интернет, телевидение, системы умного дома, видеонаблюдение и устройства для дистанционной работы и учебы стали неотъемлемой частью жизни. Поэтому мы уделяем особое внимание развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. В числе наших приоритетов – расширение фиксированной сети в Челябинске, Магнитогорске и Миассе, в том числе на этапе строительства новых жилых комплексов и подготовки домов к сдаче. Это позволяет новоселам получить комфорт и доступ к качественным цифровым сервисам еще до переезда», – сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

«Цифру» вашу оставьте себе. Российский бизнес наотрез отказался переходить на электронный документооборот

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще