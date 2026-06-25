Elma выпустила большое обновление Elma Cortex: корпоративный ИИ безопасно внедряется в рабочие процессы

Компания Elma выпустила большое обновление Elma Cortex — платформы корпоративных ИИ-агентов. Релиз делает работу ИИ безопасной, управляемой и тесно связанной с бизнес-процессами компании. Об этом CNews сообщил представитель компании.

ИИ-агенты создаются в визуальном конструкторе без программирования. Специалист описывает роль агента, подключает данные и инструменты, задает правила поведения и проверяет работу в тестовом режиме. Агент работает с корпоративными данными, отвечает на вопросы, готовит документы и запускает бизнес-процессы, а при необходимости действует автономно как цифровой сотрудник.

Продукт поддерживает два сценария применения. В первом агент работает как ассистент в интерфейсе Elma365: понимает контекст экрана, консультирует сотрудника и выполняет действия в системе. Во втором применяются ИИ-операции — собственная разработка Elma, которая встраивает ИИ отдельным шагом в бизнес-процесс. На этом шаге агент анализирует данные, проверяет документы или классифицирует заявки по заданным правилам и остается частью единого контура автоматизации.

Elma Cortex работает в облаке и на собственной инфраструктуре компании, с подключением различных LLM, включая локальные модели во внутреннем контуре. Агент действует от имени пользователя и видит только те данные, которые доступны сотруднику. Инструменты отладки показывают, как агент принимает решения и какие данные использует, и помогают контролировать стоимость и качество работы ИИ.

В обновлении появились маскировка чувствительных данных при работе с языковыми моделями, конструктор Guardrails для контроля поведения агентов, изолированные проекты с переносом ИИ-решений между стендами, улучшенная поддержка моделей Яндекс и Сбер и более тесная интеграция с Elma365.

Эти возможности снимают главные барьеры промышленного использования ИИ. Чувствительные данные не покидают внутренний контур, поведение агентов задается правилами, а готовые мультиагентные решения переносятся между тестовыми и продуктивными средами без миграции всей системы. ИИ можно подключать к процессам, где раньше это сдерживали требования безопасности.

В новом релизе появились и готовые сценарии применения ИИ внутри продуктов Elma365.

В продажах и клиентском сервисе ассистент обрабатывает обращения, обогащает профили клиентов и готовит коммерческие предложения. Операторы и менеджеры тратят меньше времени на рутину и быстрее отвечают клиентам.

В документообороте агент извлекает реквизиты и условия из нетиповых договоров, проверяет их по чек-листам и регламентам при согласовании. Компания ускоряет ввод документов в систему, их согласование и снижает риск ошибок в документах.

В технической поддержке ассистент классифицирует обращения, ищет ответы по базе знаний и подсказывает оператору. Служба поддержки закрывает запросы быстрее.

В закупках ассистент анализирует коммерческие предложения и риски поставок, нормализует номенклатуру. Закупщик принимает решения на основе уже подготовленных данных.

Агенты встроены в привычную рабочую среду: работают с задачами и листами согласования, учитывают историю переписки по объектам и доступны в мобильном приложении Elma365.

«Корпоративный ИИ выходит из стадии экспериментов и должен работать по тем же правилам, что и остальные системы компании — с понятными ролями, доступами и контролем над данными. В этом релизе мы закрыли главные барьеры для промышленного использования ИИ: маскировку данных, управление поведением агентов и перенос решений между стендами», — отметил Алексей Трефилов, Product Owner Elma Cortex.