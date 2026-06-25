Bell Integrator FabricaONE.AI обеспечил доступность 99,99% критичным сервисам банка

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) реализовала проект по обеспечению высокой доступности ключевых микросервисов одного из банков России на уровне 99,99%, который позволил сократить время недопустимого простоя в год до менее чем 52 минуты. Внедренное решение обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, защиту от сбоев и возможность проведения технологических работ без остановки сервисов для клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Банк последовательно внедряет единые стандарты надежности для всех критичных информационных систем. До начала проекта ключевые сервисы функционировали в едином контуре, что создавало существенные операционные риски: при аварии или деградации инфраструктуры сервис мог стать полностью недоступным; при плановых обновлениях требовался простой системы, влияющий на клиентов; при ошибках или некорректных действиях администраторов баз данных последствия было сложно оперативно устранить. Для бизнеса это означало риски потери транзакций, репутационные издержки и ограничение гибкости при развитии ИТ-ландшафта.

В рамках проекта Bell Integrator внедрил два ключевых компонента. Первый — служебный сервис «Прикладной журнал», который управляет составом данных, реплицируемых между основным и резервным контурами на уровне прикладной логики, а не сырых данных БД. Это гарантирует целостность именно бизнес-транзакций. Второй компонент — DR-оркестратор (Disaster Recovery orchestrator), обеспечивающий автоматическое переключение на резервную базу данных в случае аварии основного контура — без участия человека и за секунды. Выбор данной архитектуры был продиктован внутренними стандартами банка: решение соответствует обязательным требованиям к надежности критичных систем, а ключевым критерием стало создание не просто резервной копии, а полноценного независимого контура с управлением на уровне бизнес-логики.

Проект реализован для конкретной информационной системы, однако его влияние носит общекорпоративный характер: внедренный паттерн надежности является типовым и может быть тиражирован на десятки и сотни критичных сервисов всего банку. Это создает масштабируемую основу для обеспечения отказоустойчивости всей ИТ-экосистемы заказчика.

Результаты проекта

Защита от человеческого фактора .Ошибки или некорректные действия при администрировании БД больше не приводят к критическим последствиям благодаря наличию независимого резервного контура.

Целостность данных на уровне бизнес-транзакций. Реплицируются не «сырые» данные, а логически завершенные операции, что гарантирует консистентность информации в резервном контуре.

Гибкое управление репликацией. Возможность выбирать, какие именно данные дублировать в резервный контур, позволяет оптимизировать использование ресурсов без снижения уровня надежности.

Быстрый откат версий ПО. При возникновении проблем после обновления прикладного ПО паттерн позволяет вернуться к предыдущей стабильной версии без длительного простоя.

Работы без влияния на клиентов. Технологические обновления и обслуживание можно выполнять на одном контуре, пока второй продолжает обслуживать бизнес-процессы в штатном режиме.

Ранее сбой или ошибка администратора могли остановить сервисы банка на часы - после завершения проекта заказчик получил автономную резервную базу, которая включается автоматически. Обновления и регламентные работы проходят без остановки бизнеса, а данные защищены на уровне каждой значимой операции, что напрямую поддерживает финансовую стабильность и доверие клиентов.

«Внедрение позволило перейти от концепции "у нас есть резервная копия" к полноценному независимому резервному контуру. Теперь ключевые микросервисы банка выдерживают аварии на основном контуре, ошибки персонала и обновления ПО без потери доступности для бизнеса. Это не просто техническое улучшение – это фундамент для устойчивого роста цифровых сервисов и укрепления конкурентных преимуществ заказчика», – сказал Роман Мотов, руководитель проекта Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).