3Logic Group поставила высокопроизводительный серверный кластер для российского онлайн-кинотеатра

Компания 3Logic Group, дистрибьютор ИТ-комплектующих, объявила об успешном завершении проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры для одного из крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров и пионеров рынка видеосервисов.

В рамках контракта был спроектирован, собран и запущен высокопроизводительный кластер из 25 серверов Crusader в двухпроцессорном исполнении.

Каждый серверный узел базируется на 56 физических ядрах и оснащен 2 ТБ оперативной памяти. Совокупная вычислительная мощность и объем ОЗУ нового кластера позволят онлайн-кинотеатру бесперебойно обрабатывать кратно выросшие массивы данных. Главной задачей новой ИТ-архитектуры станет масштабное обновление и расширение биллинговой системы, обслуживающей более 20 тыс. новых и действующих клиентов одновременно в моменты пиковых нагрузок.

Благодаря вводу в эксплуатацию кластера Crusader видеосервис получил необходимый запас прочности для дальнейшего масштабирования бизнеса, интеграции новых платежных сценариев и повышения отказоустойчивости всей экосистемы цифровых развлечений.

«На фоне растущего дефицита оперативной памяти компания 3Logic Group поставила персонализированное решение, точно отвечающее запросам современного медиатеха. Серверы Crusader с высоким вычислительным потенциалом и внушительным объемом ОЗУ спроектированы под экстремальные нагрузки. Они гарантируют бесперебойную работу биллинга видеосервиса и дают платформе надежный фундамент для дальнейшего масштабирования бизнеса», — сказал Павел Филин, руководитель направления собственных торговых марок 3Logic Group.