Yclients и iBT.ru упростили закупку профессиональной косметики для салонов красоты

Сервис Yclients (входит в VK) и маркетплейс iBT.ru разработали бесшовную интеграцию для закупки профессиональных средств. Благодаря новой функции салоны красоты и мастера могут быстрее оформлять заказы и тратить меньше времени на административные задачи.

Для брендов и поставщиков интеграция открывает прямой доступ к десяткам тысяч предприятий индустрии красоты по всей России, а для салонов — единый канал закупок продукции от официальных производителей по ценам для бизнеса.

Интеграция сокращает время на поиск поставщиков и оформление закупок, а также упрощает взаимодействие салонов и мастеров с брендами. Теперь можно в один клик перейти к каталогу профессиональной продукции без дополнительной авторизации: данные о салоне автоматически подгружаются в маркетплейс. Каталог товаров становится доступен после подключения приложения «Сервисы» в личном кабинете Yclients.

«Для небольших салонов и независимых мастеров важным преимуществом станет возможность закупать продукцию в необходимом объеме без привязки к минимальной партии. Это позволяет гибко управлять складскими остатками и быстрее реагировать на изменения клиентского спроса», — сказал руководитель партнерских интеграций Yclients Денис Балакин.

«Все поставки идут от официальных дистрибьюторов и производителей, отгрузка осуществляется в течение суток с момента заказа, при этом нет ограничений по минимальному объему закупки, а широкая номенклатура от эконом- до премиум-сегмента обеспечит клиентам Yclients быстрый и удобный доступ к закупкам необходимых средств. Салоны также получают специальные для бизнеса цены на продукцию более чем 100 брендов», — отметил руководитель проекта iBT Дмитрий Сахно.