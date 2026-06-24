CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Yclients и iBT.ru упростили закупку профессиональной косметики для салонов красоты

Сервис Yclients (входит в VK) и маркетплейс iBT.ru разработали бесшовную интеграцию для закупки профессиональных средств. Благодаря новой функции салоны красоты и мастера могут быстрее оформлять заказы и тратить меньше времени на административные задачи.

Для брендов и поставщиков интеграция открывает прямой доступ к десяткам тысяч предприятий индустрии красоты по всей России, а для салонов — единый канал закупок продукции от официальных производителей по ценам для бизнеса.

Интеграция сокращает время на поиск поставщиков и оформление закупок, а также упрощает взаимодействие салонов и мастеров с брендами. Теперь можно в один клик перейти к каталогу профессиональной продукции без дополнительной авторизации: данные о салоне автоматически подгружаются в маркетплейс. Каталог товаров становится доступен после подключения приложения «Сервисы» в личном кабинете Yclients.

«Для небольших салонов и независимых мастеров важным преимуществом станет возможность закупать продукцию в необходимом объеме без привязки к минимальной партии. Это позволяет гибко управлять складскими остатками и быстрее реагировать на изменения клиентского спроса», — сказал руководитель партнерских интеграций Yclients Денис Балакин.

«Все поставки идут от официальных дистрибьюторов и производителей, отгрузка осуществляется в течение суток с момента заказа, при этом нет ограничений по минимальному объему закупки, а широкая номенклатура от эконом- до премиум-сегмента обеспечит клиентам Yclients быстрый и удобный доступ к закупкам необходимых средств. Салоны также получают специальные для бизнеса цены на продукцию более чем 100 брендов», — отметил руководитель проекта iBT Дмитрий Сахно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

«Цифру» вашу оставьте себе. Российский бизнес наотрез отказался переходить на электронный документооборот

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще