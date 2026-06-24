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В жилом микрорайоне Уссурийска улучшили LTE-связь

Жители микрорайона Барановский в Уссурийском городском округе теперь могут комфортно пользоваться мобильной связью. Инженеры «МегаФона» улучшили покрытие в отдаленном районе города и обеспечили для абонентов интернет-скорости до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Барановский расположен на окраине Уссурийска. Здесь нет высотных зданий, но много частных домов с приусадебными участками. Этот городской микрорайон похож на загородный поселок с чистым воздухом и спокойным ритмом жизни. Ранее связь 4G здесь обеспечивалась от ближайших базовых станций, поэтому качество сигнала не было стабильным.

Новую базовую станцию специалисты разместили на территории микрорайона, что позволило сделать сигнал более устойчивым, при этом скорость передачи данных не падает даже при одновременном подключении большого количества абонентов. Теперь они могут быстро загружать файлы, смотреть потоковое видео, общаться по видеосвязи, удаленно оплачивать счета и получать государственные услуги — пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами.

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«Запуская новые объекты в Уссурийске и пригородных территориях, мы обеспечиваем стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств при постоянном росте интернет-трафика. Доступ к цифровым сервисам делает Уссурийск более привлекательными для переезда, работы и ведения бизнеса», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

«МегаФон» последовательно улучшает работу мобильной связи на территории Уссурийского городского округа. Так, в 2025 г. новые объекты связи были запущены в центральной части города, а также по улице Казачья, в районе проезда Никольский. В начале 2026 г. было расширена LTE-сеть в пригородном селе Утесное.

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