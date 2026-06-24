Solopharm с помощью «1С:ERP» усилила контроль логистики, охраны труда и обеспечила маркировку 300 фармпрепаратов

В фармацевтической компании Solopharm совместно с партнером, компанией «1С-Рарус», реализован портфель проектов по развитию единой ИТ‑системы на базе «1С:ERP», «1С:Корпоративный инструментальный пакет 8», «1С:Документооборот 8» и «1С:Производственная безопасность. Охрана труда». В результате компания оперативно запустила работу нового склада, на 40% ускорила обработку складских операций, навела порядок в нормативно-справочной информации, на 20% повысила оборачиваемость запасов, обеспечила прослеживаемость маркированной продукции и усилила контроль охраны труда. Кроме того, на 60% ускорилось получение регламентированной отчетности.

Solopharm выпускает почти 300 лекарственных препаратов, медицинских изделий и БАДов.

Первый проект внедрения «1С:ERP» был реализован на заводе компании в 2015 г.. Активный рост бизнеса, переезд на собственный современный склад, запуск новых производственных площадок и ужесточение регуляторных требований потребовали системного развития внедренной системы.

В продолжение сотрудничества «1С‑Рарус» реализовал для Solopharm портфель проектов, который охватил складскую логистику, НСИ, маркировку, а также процессы охраны труда и производственной безопасности.

Один из ключевых результатов портфеля — переезд на собственный склад, что позволило уйти от ограничений арендованных складских помещений и повысить эффективность складской логистики. Маршрутизация склада и настройка адресного хранения, мобильная работа сотрудников и управленческая отчетность в нужных разрезах позволили в 2 раза ускорить обработку операций и значительно повысить контроль над товарными остатками.

Существенные изменения произошли в части маркировки и прослеживаемости продукции. Автоматизированы процессы передачи данных в государственную систему «Честный знак» и зарубежные Track & Trace‑системы, а также учет оборота маркированных товаров на маркетплейсах по схемам FBO и FBS. Удалось на 30% сократить время обработки и обмена данными по сравнению с ручным вводом. Это обеспечило контроль движения продукции от выпуска до конечного потребителя и снизило риски контрафакта и претензий со стороны регуляторов и партнеров.

Проект по централизации нормативно‑справочной информации позволил привести справочник номенклатуры к нормализованному виду и выстроить единые правила ведения данных. Благодаря интеграции «1С:ERP» с «1С:Документооборот» заметно ускорен процесс создания и изменений номенклатурных позиций. Планирование, закупки и отчетность стали более точными и сопоставимыми между собой.

Значимым шагом для Solopharm стало внедрение системы контроля требований охраны труда и мониторинга состояния рабочих мест на базе «1С:Производственная безопасность. Охрана труда». Процессы перевели в электронный формат, наладили формирование документов для контролирующих органов. Нетиповая интеграция с «1С:ERP» позволила оперативно сверять кадровые события и бухгалтерские данные с мероприятиями по охране труда. Это повысило качество аналитики по рискам и помогло сфокусировать работу специалистов на предотвращении инцидентов.

В результате реализованного портфеля проектов компания Solopharm на 40% ускорила обработку операций, на 20% повысила оборачиваемость складских запасов, на 60% сократила время получения регламентированной отчетности, а также снизила операционные риски и усилила контроль за безопасностью на производственных площадках.

Александр Навощик, заместитель директора по закупкам по складской и транспортной логистике Solopharm, сказал: «Проект по переезду на новый склад заметно улучшил управление нашей логистикой. Мы смогли уйти от ограничений арендованных складских помещений. Маршрутизация склада и настройка адресного хранения с помощью интегрированных решений «1С», мобильная работа сотрудников и управленческая отчетность в нужных разрезах позволили в 2 раза ускорить обработку операций и значительно повысить контроль над товарными остатками».