«СберТех» и fabricaOne.AI предложат рынку корпоративные решения для работы с данными

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) «СберТех» и fabricaOne.AI (акционер — ГК Softline) объявили о партнерстве, направленном на развитие и масштабирование рыночного предложения в области корпоративных решений для работы с данными. Сотрудничество объединяет технологическую линейку «СберТеха» и продуктовую, коммерческую и операционную экспертизу fabricaONE.AI в работе с крупными корпоративными заказчиками. К реализации партнерства со стороны fabricaONE.AI будет привлечен SL Soft, производитель корпоративного ПО в составе группы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

На первом этапе стороны сфокусируются на формировании и продвижении комплексного рыночного предложения на базе линейки решений «СберТеха» по работе с данными: Platform V Pangolin DB, Platform V Kintsugi, Platform V GraDeLy, Platform V CopyWala, Platform V Corax, Platform V DataGrid.

Партнерство предусматривает развитие рыночного позиционирования, продуктовой упаковки и коммерческого контура, работу с каналами и партнерами, а также сопровождение клиентов на всех этапах внедрения и эксплуатации. Это открывает заказчикам доступ к промышленным решениям для работы с данными в сочетании с экспертизой в области интеграции, сопровождения и адаптации под задачи крупного бизнеса. Совместная работа сторон позволит формировать более понятные сценарии применения продуктов, снижать риски внедрения и быстрее учитывать обратную связь рынка.

Разработчики также рассматривают дальнейшее расширение сотрудничества в части развития продуктовой линейки, в том числе посредством предложения рынку инновационной распределенной СУБД корпоративного уровня О.К.Е.А.Н. Стороны будут учитывать обратную связь рынка, отраслевые сценарии применения и требования крупных корпоративных заказчиков в области формирования продуктовых приоритетов, качества сервисной поддержки и скорости реакции на потребности клиентов.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Для «СберТеха» важно последовательно укреплять технологическое партнерство с ведущими компаниями отрасли, гарантируя надежность, безопасность и зрелость своих программных продуктов. Вместе с fabricaONE.AI мы будем развивать решения с фокусом на реальных задачах, с которыми сталкиваются российские корпорации при работе с большими данными в высоконагруженных системах. Объединение технологической экспертизы «СберТеха» и рыночной, продуктовой и клиентской экспертизы fabricaONE.AI позволит нам сформировать устойчивую модель масштабирования продуктовой линейки в соответствии с потребностями рынка».

Александр Аболмасов, генеральный директор SL Soft fabricaOne.AI (акционер — ГК Softline): «SL Soft фокусируется на построении зрелого продуктового и коммерческого контура для корпоративного ПО: от продуктовой и маркетинговой упаковки до продаж, внедрения, сопровождения и работы с потребностями клиентов. В партнерстве со «СберТеомх» наша задача — сформировать на базе технологической линейки понятное для корпоративных заказчиков предложение: с ясными сценариями применения, зрелой моделью внедрения, стабильным качеством сопровождения и предсказуемым результатом для заказчиков».