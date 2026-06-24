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«МегаФон» увеличил покрытие на региональной трассе в Удмуртии

«МегаФон» запустил новые базовые станции в населенных пунктах, прилегающих к региональной автодороге, соединяющей Сарапул и Камбарку. Теперь жители сел Мазунио и Тарасово будут на связи с близкими и друзьями, смогут пользоваться цифровыми сервисами. Для автомобилистов в этих локациях стали доступны голосовые вызовы, загрузка карт, использование навигационных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора установили телеком-оборудование, которое работает в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет увеличить радиус действия сигнала, что важно для покрытия автомобильных дорог, а также предоставить пользователям доступ в интернет. Технические работы проведены с учетом специфики местности, чтобы обеспечить надежное покрытие в населенных пунктах и на прилегающих участках трассы.

«Запуск связи в селах и деревнях Удмуртии повышает уровень комфорта для местного населения. Наличие надежного сигнала связи позволяет людям решать бытовые задачи, быть на связи с родными, получать доступ к актуальному контенту и сервисам. Теперь такие возможности появились у жителей сел Мазунио и Тарасово, где в общей сложности проживает около двух тысяч человек», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры
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Развитие телеком-инфраструктуры в Удмуртии способствует тому, что даже небольшие населенные пункты становятся частью единого информационного пространства. Обеспечивая надежный сигнал сети, оператор создает условия для комфортного общения и использования цифровых возможностей для всех категорий пользователей.

С начала 2026 г. «МегаФон» также запустил новые базовые станции в Балезинском, Увинском и Якшур-Бодьинском районах республики.

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